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عالم روحي يتخطى الأناقة، الأحجار الكريمة تجذب زوار معرض نبيو (صور) - أخبار كلمتك

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عالم روحي يتخطى الأناقة، الأحجار الكريمة تجذب زوار معرض نبيو (صور) - أخبار كلمتك

عالم روحي يتخطى الأناقة، الأحجار الكريمة تجذب زوار معرض نبيو (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:40 مساءً - الأحجار الكريمة فى معرض “نبيو ”، تشكلت في أعماق الأرض وعلى مر آلاف السنين الأحجار النادرة بفعل عوامل طبيعية، وتحولت إلى صفائح ذات تركيبة كيميائية نادرة ومذهلة، حيث يرى البعض أن تلك الأحجار تحتوي على طاقات روحية، ويرى البعض الآخر أنها عالم روحي يتخطى بندرته الأناقة والجمال.

وعلى هامش  فعاليات معرض “نبيو” للذهب والمجوهرات، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، استطاعت الأحجار الكريمة أن تلفت انتباه الجميع لتجذب المهتمين والمحبين للأحجار الكريمة، لا لجمالها وكونها ثمينة فقط، بل لخصائص روحية عديدة متعلقة بالطاقات الإيجابية.
 

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معرض نبيو للذهب 2024

وواصل معرض نبيو للذهب 2024، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، فعالياته لليوم الثالث على التوالي والأخير، والذي يشهد  مشاركة 31 عارضًا و49 علامة تجارية مصرية، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

جدير بالذكر يتميز معرض نبيو للذهب هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام.

كما شهد المعرض إقبالا كبيرا خلال اليومين الماضيين من الزائرين سواء تجار أو شركات تعمل في صناعة وتجارة الذهب، وبعض الجمهور المصري والعربي، وعدد من مصممي الذهب والمجوهرات حول العالم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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