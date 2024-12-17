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لأول مرة بمعرض "نبيو"، لوحات فنية مطعمة بالذهب والفضة تبدأ من 8 آلاف جنيه - أخبار كلمتك

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لأول مرة بمعرض "نبيو"، لوحات فنية مطعمة بالذهب والفضة تبدأ من 8 آلاف جنيه - أخبار كلمتك

لأول مرة بمعرض "نبيو"، لوحات فنية مطعمة بالذهب والفضة تبدأ من 8 آلاف جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:05 مساءً - معرض “نبيو”، قالت هنا جواد إحدى المشاركين على هامش معرض نبيو 2024 للذهب،  لأول مرة الفن التشكيلي يشارك فى المعرض هذا العام من خلال لوحات فنية مطعمة بالذهب والفضة، وتلك فلسفة عدد من المشاركين من الفنانين التشكيليين رغبة بإضفاء قيمة للوحات الفنية من خلال التطعيم بالذهب والفضة.

وأضافت جواد أن اللوحات تتميز بالطابع الشرقي والفرعوني، مشيرة إلى أن الأسعار تتفاوت من 8 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، وهو الأمر الذى لاقى قبول من الزائرين للمعرض.

معرض نبيو للذهب 2024

 واصل معرض نبيو للذهب 2024، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، فعالياته لليوم الثالث على التوالي والأخير، والذي يشهد  مشاركة 31 عارضًا و49 علامة تجارية مصرية، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

جدير بالذكر يتميز معرض نبيو للذهب هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام.

كما شهد المعرض إقبالا كبيرا خلال اليومين الماضيين من الزائرين سواء تجار أو شركات تعمل في صناعة وتجارة الذهب، وبعض الجمهور المصري والعربي، وعدد من مصممي الذهب والمجوهرات حول العالم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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