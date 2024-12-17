ميتسوبيشي وأوبل تتصدران المشهد، سيارات 2025 تصل مصر مزودة بالذكاء الصناعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:50 مساءً - سيارات 2025.. أيام قليلة تفصلنا عن عام 2025، ويستعد المستهلك المصري لمتابعة طرح أحدث الموديلات في السوق بالتزامن مع بداية العام الجديد، خاصة بعد انتهاء مصانع السيارات من إنتاج الموديلات الحديثة التي تتميز بتقنيات القيادة الآمنة.

ومع اقتراب طرح هذه السيارات، بدأ البعض يتساءل: هل من الأفضل شراء السيارات في الوقت الحالي، أم الانتظار حتى يتم طرح جميع موديلات عام 2025.



وفي ذات السياق، علقت شعبة السيارات على تساؤلات المستهلكين بشأن موعد اقتناء سيارات، حيث أكدت أن السوق المصري يشهد طرح موديلات حديثة تتمتع بأنظمة قيادة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح سمة العصر الحالي.

وأوضحت الشعبة أن الراغبين في اقتناء هذه الأنظمة المتطورة قد يميلون إلى الانتظار حتى يتم طرح جميع الموديلات من قبل المصانع، مما يمنحهم فرصة أكبر لاختيار الأنسب لاحتياجاتهم.

لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن أسعار هذه السيارات قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج.

أعلنت الشعبة أن سوق السيارات سيستقبل قريبًا سيارات ميتسوبيشي موديلات 2025، بما في ذلك فئة SUV أوتلاندر، والتي ستُطرح في بداية العام المقبل، دون الكشف عن أسعارها حتى الآن.

وفي سياق متصل، أكدت الشعبة توقف بيع سيارة أوبل كروس لاند في الأسواق العالمية، حيث تم استبدالها بسيارة أوبل فرونتيرا الجديدة.

ويُذكر أن اسم "فرونتيرا" يعود إلى علامة أوبل كأحد الطرازات القديمة التي توقفت لفترة طويلة، لكنه يعود الآن بحلة جديدة. ومن المتوقع أن تصل السيارة إلى السوق المصري مع بداية العام الجديد.

أول ظهور لأوبل فرونتيرا عالميًا من تركيا



وظهرت سيارة أوبل فرونتيرا الجديدة كليًا لأول مرة بشكل علني خلال فعالية في إسطنبول، تركيا، حيث جاءت لتحل محل سيارة كروس لاند القديمة. تتميز فرونتيرا بجسم أكبر وبنائها على منصة تابعة لشركة ستيلانتيس، ما يجعلها البديل المنتظر لسيارات أوبل كروس لاند.

كما أنها تُعد الشقيقة الأقرب لسيارة سيتروين C3 إير كروس، ما يعكس التعاون المتواصل بين العلامتين لتقديم سيارات عصرية تلبي احتياجات السوق العالمي.



اشتراك سيارات أوبل فرونتيرا الجديدة

تتميز سيارة أوبل فرونتيرا الجديدة بأبعاد متقاربة مع نظيرتها سيتروين C3 إير كروس، وتُعد أول طراز يحمل شعار أوبل الجديد "Blitz" على الواجهة الزجاجية، مصحوبًا بإضاءة LED عصرية تضيف لمسة مميزة للتصميم.

ويعكس الشكلان الأمامي والخلفي أحدث لغة تصميم لأوبل، مع الحفاظ على تشابه الأبعاد مع سيارة C3 إير كروس.

وقد طرحت الشركة السيارة بنمطين من الهيكل: فرونتيرا الأساسية ونسخة فرونتيرا GS الرائدة، مع إمكانية إضافة باقات اختيارية مخصصة لكلا الطرازين، لتلبية مختلف احتياجات العملاء وتفضيلاتهم.

مزايا مقصورة أوبل فرونتيرا نسخة GS



ومن الداخل، تتميز نسخة فرونتيرا GS بمقصورة قيادة رقمية متطورة تضم شاشتين مدمجتين بحجم 10 بوصات ضمن لوحة واحدة، مما يضفي لمسة عصرية وفاخرة.

وتأتي جميع الإصدارات مجهزة قياسيًا بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، إلى جانب العديد من الميزات العملية التي تجعل السيارة خيارًا مثاليًا للعائلات، مع الحفاظ على طبيعتها كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين الراحة والأداء.

خياران هجينان وخياران للمركبات الكهربائية





تم تجهيز سيارة أوبل فرونتيرا هايبرد بمحرك بنزين توربيني بسعة 1200 سي سي، مدعومًا بنظام هجين خفيف بجهد 48 فولت.

ويولد محرك الاحتراق الداخلي قوة تبلغ 99 حصانًا، تُعزز بقوة إضافية تصل إلى 28 حصانًا من المحرك الكهربائي المدمج داخل ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثنائي القابض المكون من 6 سرعات.

وتُرسل القوة حصريًا إلى العجلات الأمامية، ما يضمن أداءً متوازنًا وكفاءة عالية.

كما ستُتاح نسخة أقوى من فرونتيرا هايبرد بمحرك سعة 1200 سي سي أيضًا، ولكن مع قوة إجمالية تصل إلى 134 حصانًا، مع الحفاظ على نفس النظام الهجين الخفيف، لتلبية احتياجات السائقين الباحثين عن أداء أعلى مع الحفاظ على كفاءة استهلاك الوقود.

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