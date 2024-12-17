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خبير يكشف تأثير ارتفاع أسعار البيتكوين على الاستثمار في الذهب (فيديو) - أخبار كلمتك

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خبير يكشف تأثير ارتفاع أسعار البيتكوين على الاستثمار في الذهب (فيديو) - أخبار كلمتك

خبير يكشف تأثير ارتفاع أسعار البيتكوين على الاستثمار في الذهب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - قال الدكتور وصفي واصف، مستشار شعبة تعدين الذهب في اتحاد الصناعات وخبير الذهب والمجوهرات، إن العملات الرقمية لن توثر على الاستثمار في الذهب بأي صورة، موكدا أنها ليست منافسا للذهب.

وأوضح مستشار الشعبة في تصريحات خاصة الي إن البيتكوين بعيد عن ثقافة المصريين التي تخشى المراهنات والمغامرات بعض الشيء.

وحول تدشين مدينة الذهب أكد أن استقرار الأوضاع في الفترة المقبلة قد يدفع الاتجاه الي تدشينها بصورة أكبر الفترة المقبلة.

معرض نيبو للذهب 

يواصل معرض نبيو للذهب 2024، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، فعالياته لليوم الثالث على التوالي والأخير، والذي يشهد  مشاركة 31 عارضًا و49 علامة تجارية مصرية، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

معرض نيبو للذهب 2024

 ويتميز معرض نيبو للذهب هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام.

مصممو الذهب والمجوهرات حول العالم

وشهد المعرض إقبالا كبيرا خلال اليومين الماضيين من الزائرين سواء تجار أو شركات تعمل في صناعة وتجارة الذهب، وبعض الجمهور المصري والعربي، وعدد من مصممي الذهب والمجوهرات حول العالم

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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