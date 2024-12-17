أسعار الخضار اليوم، انخفاض ملحوظ في 4 أصناف رئيسية بسوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:35 صباحاً - أسعار الخضار اليوم الثلاثاء، في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

«كلمتك» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضار، كلمتك

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض 150 قرشًا عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم، كلمتك

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى 12 جنيها.

أسعار الخضار اليوم، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

الخضار، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 9 جنيهات. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 13 إلى 17 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 14 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البسلة من 20 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضار، كلمتك

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الخضار، كلمتك

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن سعر الليمون اليوم الثلاثاء في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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