استشهاد 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

استشهاد 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

طارق العريان يكشف عن موقف محرج مع أحمد زكي وقصة أغنية الهضبة (فيديو) - أخبار كلمتك

طارق العريان يكشف عن موقف محرج مع أحمد زكي وقصة أغنية الهضبة (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة والرمان وارتفاع المانجو في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة والرمان وارتفاع المانجو في سوق العبور - أخبار كلمتك

خالد جاد الله: الأهلي يحتاج إلى 4 صفقات سوبر قبل كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

خالد جاد الله: الأهلي يحتاج إلى 4 صفقات سوبر قبل كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - شبورة مائية ونشاط رياح.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - شبورة مائية ونشاط رياح.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

5 معلومات عن دور قطاع المخاطر في البنك المركزي - أخبار كلمتك

5 معلومات عن دور قطاع المخاطر في البنك المركزي - أخبار كلمتك

تعرف على سبب غياب حسين الشحات عن حفل توزيع جوائز الكاف - أخبار كلمتك

تعرف على سبب غياب حسين الشحات عن حفل توزيع جوائز الكاف - أخبار كلمتك

بايدن خلال احتفال بعيد يهودي: أنا صهيوني.. ولن أتوقف حتى أعيد كل الرهائن من غزة - أخبار كلمتك

بايدن خلال احتفال بعيد يهودي: أنا صهيوني.. ولن أتوقف حتى أعيد كل الرهائن من غزة - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

5 معلومات عن دور قطاع المخاطر في البنك المركزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
5 معلومات عن دور قطاع المخاطر في البنك المركزي - أخبار كلمتك

5 معلومات عن دور قطاع المخاطر في البنك المركزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:30 صباحاً - يعد قطاع إدارة المخاطر المركزية في البنك المركزي واحدًا من القطاعات ذات الدور الهام.

ويتمثل دور القطاع في نقاط عديدة منها.

قياس مدى استعداد البنوك لحالات الطوارئ.

العمل على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مجال استمرارية الأعمال "ISO 22301

التنسيق الدائم مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الأخرى.

دعم فكرة لعمل من المقار البديلة لاستمرارية العمل والفروع.

دعم آلية العمل عن بعد متصلين بمركز التعافي من الكوارث.

 

وفي سياق متصل وفي إطار حرص البنك المركزي المصري على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مجال استمرارية الأعمال "ISO 22301"؛ لضمان وتعزيز قدرته على التعامل والتصدي للأزمات  والاستجابة بشكل سريع وفعال في حالات الطوارئ، قام قطاع إدارة المخاطر المركزية بالدعوة لعقد الاختبار السنوي لخطط الطوارئ وبرنامج استمرارية العمل يوم الخميس الماضي كيوم عمل فعلى بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات/ الإدارات الداعمة لتطبيق برنامج استمرارية العمل وذلك بالعمل من المقار البديلة لاستمرارية العمل والفروع بالإضافة إلى آلية العمل عن بعد متصلين بمركز التعافي من الكوارث.

 

جاء ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المُتعامل معها داخليًّا/ خارجيًّا، بما يعزز قدرة وفعالية إجراءات البنك في إدارة الأنشطة والعمليات الجوهرية والخدمات المصرفية خلال حالات الطوارئ/ الأزمات بالكفاءة والجودة المطلوبة، وبما يحقق الاستقرار المصرفي ويعزز الثقة في الوفاء بالتزامات البنك المركزي المحلية والدولية.

وتضمن نطاق الاختبار تطبيق مجموعة من السيناريوهات المحددة والمحتملة لحالات الاخفاق والتهديدات طبقًا للنطاق المعتمد لخطة الطوارئ، وكذا قياس مدى استعداد البنك في تلك الحالات تأكيدًا على قدرة المقار البديلة، ومركز التعافي من الكوارث على الجاهزية والقدرة على العمل أثناء حالات الطوارئ وضمانًا لاستمرارية قيام البنك المركزي المصري بمهامه وأعماله.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق