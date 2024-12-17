شعبة الخضراوات والفاكهة تكشف عن توقعاتها للأسعار الفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:20 صباحاً - أسعار الخضراوات، قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن معارض وأسواق اليوم الواحد من شأنها إحداث اتزان في السوق وزيادة التنافسية.

انخفاض في أسعار البطاطس

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور":"سعر كيلو البطاطس حاليًّا يسجل 15 جنيهًا ومن المنتظر أن نشهد مزيد من الانخفاضات بفضل زيادة إنتاجية العروة الشتوية".

ارتفاع الخيار والباذنجان، أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض الفراولة والرمان في سوق العبور

أسعار السلع في أسواق اليوم الواحد

ولفت إلى أن أسواق اليوم الواحد والمعارض توفير السلع ومنها الخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من السوق الحر بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40%.

توقعات أسعار الخضراوات

وأكد: بفضل الكميات الكبيرة المعروضة من الخضراوات بفضل المساحات المزروعة في العروة الشتوية سنشهد انخفاضات كبيرة في الأسعار الفترة المقبلة.

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