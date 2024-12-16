عدلي ميلاد: الفضة ارتفعت 40 % خلال عام (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:15 مساءً - قال عدلي ميلاد عضو الغرفة التجارية وأحد العاملين في تجارة وصناعة الفضة: إن أسعار الفضة ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الأربع سنوات الماضية بصورة كبيرة.

وأضاف ميلاد في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر نيبو الدولي للذهب والمجوهرات الذي يقام بالتجمع الخامس: إن الفضة ارتفعت من 18 جنيها منذ قبل أربع سنوات للجرام، مع بداية النسخة الأولى من إقامة معرض الذهب والمجوهرات في نسخته الأولى إلى أن وصل إلى ٥٣ جنيها بالتزامن مع النسخة الحالية من معرض الذهب.

ارتفاع أسعار الفضة خلال عام

ولفت إلى أن الفضة ارتفعت ما يقرب من ٤٠% خلال العام الجارى، حيث كان الجرام يسجل نحو ٣٠جنيها وصعد إلى ٥٠ جنيها.

وأشار إلى أن الطلب على الفضة بسبب الصراعات قل، مما جعل أسعار الفضة لا ترتفع بنفس وتيرة ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وانتهت فعاليات المعرض نبيو للذهب 2024، والذي شهد مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى.

ويتميز معرض نبيو للذهب هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام.

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