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عدلي ميلاد: الفضة ارتفعت 40 % خلال عام (فيديو) - أخبار كلمتك

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عدلي ميلاد: الفضة ارتفعت 40 % خلال عام (فيديو) - أخبار كلمتك

عدلي ميلاد: الفضة ارتفعت 40 % خلال عام (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:15 مساءً - قال عدلي ميلاد عضو الغرفة التجارية وأحد العاملين في تجارة وصناعة الفضة: إن أسعار الفضة ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الأربع سنوات الماضية بصورة كبيرة.

وأضاف ميلاد  في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر نيبو الدولي للذهب والمجوهرات الذي يقام بالتجمع الخامس: إن الفضة ارتفعت من 18 جنيها منذ قبل أربع سنوات للجرام، مع بداية النسخة الأولى من إقامة معرض الذهب والمجوهرات في نسخته الأولى إلى أن وصل إلى ٥٣ جنيها بالتزامن مع النسخة الحالية من معرض الذهب. 

ارتفاع أسعار الفضة خلال عام 

ولفت إلى أن الفضة ارتفعت ما يقرب من ٤٠% خلال العام الجارى، حيث كان الجرام يسجل نحو ٣٠جنيها وصعد إلى ٥٠ جنيها.

وأشار إلى أن الطلب على الفضة بسبب الصراعات قل، مما جعل أسعار الفضة لا ترتفع بنفس وتيرة ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وانتهت فعاليات المعرض نبيو للذهب 2024، والذي شهد مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى. 

ويتميز معرض نبيو للذهب هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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