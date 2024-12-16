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تقترب من 11 مليون جنيه، أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر برادو في مصر - أخبار كلمتك

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تقترب من 11 مليون جنيه، أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر برادو في مصر - أخبار كلمتك

تقترب من 11 مليون جنيه، أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر برادو في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:15 مساءً - سيارات تويوتا، تودع سيارات تويوتا عام 2024، بارتفاع ملحوظ في أسعار سيارتها تويوتا لاندكروزر، نتيجة التأثر بوقف الاستيراد والتحرك المستمر لأسعار العملة وعدم استقرارها بسبب توتر الأوضاع الاقتصادية العالمية.

 

أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر برادو

ونرصد فى التقرير التالي أسعار سيارات تويوتا بعد  زيادة شهر ديسمبر الجاري،  والتي أثارت الجدال الواسع بين التجار والمستهلكين بسبب الزيادة المبالغ فيها وهى كالتالى:

يصل سعر الفئة الوحيدة VX بنزين موديل 2025 بسعر 10 مليون و700 ألف جنيه

وكانت أسعارها فى شهر سبتمبر نحو  من 8 ملايين و580 ألف جنيه 

وفى أكتوبر سجلت 4 ملايين و240 ألف جنيه.

 

مواصفات محرك سيارات تويوتا لاندكروزر برادو

وزودت السيارة بمحرك سعة 4.000 سي سي بقوة 270 حصان وعزم دوران 381 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. 

كما يبلغ خلوص السيارة الأرضي 220 مم وتتسع إلى 7 مقاعد وتعمل بنظام الدفع الرباعي كما تحمل خزان وقود سعة 150 لتر، ويبلغ طول السيارة 4.925 مم وعرضها 1.980 مم وارتفاعها 1.935 مم مع قاعدة عجلات بطول 2.850 مم، وهي تعتمد على.

 

مواصفات وسائل أمان تويوتا لاندكروزر برادو

حصلت سيارات  تويوتا لاندكروزر برادو، على فرامل ABS وEBD مع مساعد فرامل وتحكم في ثبات السيارة بنظام VSC ونظام التحكم في الجر مع إيرباج أمامي للراكب والسائق في الأمامي وللركبة وستائر جانبية مع انذار وحماية من السرقة.  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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