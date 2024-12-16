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أفضل 9 سيارات كروس أوفر بمصر خلال 10 أِشهر من 2024 - أخبار كلمتك

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أفضل 9 سيارات كروس أوفر بمصر خلال 10 أِشهر من 2024 - أخبار كلمتك

أفضل 9 سيارات كروس أوفر بمصر خلال 10 أِشهر من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - إجمالى مبيعات السيارات الكروس أوفر فى مصر.. يبحث الكثير من المستهلكين عن مميزات  السيارات الكروس أوفر المعروفة بارتفاع ملحوظ عن سطح الأرض لمنع من احتكاك  عفشة السيارة بالمطبات التي تتواجد على الطرق العامة،  شبيهة سيارات الدفع الرباعي مبنية على هيكل أحادي الهيكل، مما يجعلها واحدة من أكثر أنواع السيارات انتشارا فى مصر خلال الأعوام الماضية، ولديها معالجة أكثر سلاسة، وتسارعًا قويًا، واقتصادًا أفضل في استهلاك الوقود مقارنة بنظيرتها من سيارات الدفع الرباعي. بالإضافة إلى هذه المزايا، توفر معظم عمليات الانتقال نظام الدفع الرباعي، مما يسمح لعمليات الانتقال الذكية بالفعل أن تكون أفضل في القيادة سريعة.


إجمالى مبيعات سيارات الكروس أوفر بمصر
 

ونحرص فى التقرير التالى رصد  أكثر السيارات مبيعًا في فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة من فئة SUV-B خلال أول 10 أشهر من عام 2024، وفقأ لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، بداية من شهر يناير حتى أكتوبر الماضى وهى كالتالى:-

 

1- سيارات MG ZS بمبيعات 1.593 سيارة وحصة 32%.

2- سيارات جيلي GX3 برو بمبيعات 1.088 سيارة وحصة 22%.

3- سيارات كيا إكسيد بمبيعات 908 سيارة وحصة 18%.

4- سيارات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بمبيعات 187 سيارة وحصة 4%.

5- سيارات شانجان CS35 بلس بمبيعات 169 سيارة وحصة 3%.

6- سيارات MG 4 الكهربائية بمبيعات 163 سيارة وحصة 3%.

7- سيارات أوبل موكا بمبيعات 163 سيارة وحصة 3%.

8- سيارات نيسان جوك مبيعات 145 سيارة وحصة 3%.

9- سيارات أوبل كروس لاند 141 سيارة بحصة أقل من 3%. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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