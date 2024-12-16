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شعبة المخابز تكشف موعد تطبيق الدعم النقدي على الخبز (فيديو) - أخبار كلمتك

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شعبة المخابز تكشف موعد تطبيق الدعم النقدي على الخبز (فيديو) - أخبار كلمتك

شعبة المخابز تكشف موعد تطبيق الدعم النقدي على الخبز (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - الدعم النقدي والخبز المدعم، كشف خالد فكري سكرتير شعبة مخابز القاهرة، موقف الخبز المدعم في حال التحول من الدعم العيني إلى النقدي.

التحول للدعم النقدي في الخبز المدعم

وأكد "فكري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": إن وزير التموين طرح خلال اجتماع مع شعبة المخابز الأسبوع الماضي تطبيق الدعم النقدي على الخبز المدعم خلال عام إلى عامين.

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منظومة التحول للدعم النقدي 

وأوضح أن الخبز المدعم سيكون ضمن منظومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في المرحلة الأخيرة، وذلك وفقا لما طرحه وزير التموين في اجتماع شعبة المخابز.

 

 

حقيقة تحريك سعر رغيف الخبز المدعم

ولفت إلى أن منظومة الخبز المدعم الحالية مستمرة كما هي خلال عام أو عامين، وبعد ذلك تخضع للدعم النقدي، مؤكدًا أنه لا تحريك في سعر الخبز المدعم ما قبل التحول للدعم النقدي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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