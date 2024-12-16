الإحصاء: 923 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 10 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:45 مساءً - استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى بن الحسين، وذلك في إطار مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر والأردن في مختلف المجالات، وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن

قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن

فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الأثنين عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 923 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 706 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية للأردن 617 مليـــون دولار خــلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 553 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 306 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 153 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 103 مليون دولار.

2. محضرات خضر وفواكه بقيمة 53 مليون دولار.

3. خضر وفواكه بقيمة 50 مليون دولار.

4. ملابس جاهزة بقيمة 43 مليون دولار.

5. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 38 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024

1. أسمدة بقيمة 94 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 44 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 26 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 26 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات وأجزؤها بقيمة 11 مليون دولار.

قيمة تحويلات المصريين العاملين في الأردن

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الأردن 415.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 792.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022

قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 21.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 40.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 4 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 7.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عـدد سكان الأردن 11.6 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

بلغ عـدد المصــريين المتواجدين بدولة الأردن طبقــًا لتقـديـرات البعثة 700 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

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