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شعبة الذهب: 30% ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر خلال عام (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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شعبة الذهب: 30% ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر خلال عام (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

شعبة الذهب: 30% ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر خلال عام (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:15 مساءً - قال الدكتور وصفي أمين مستشار شعبة تعدين الذهب لاتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الذهب حققت مكاسب على مدار العام تصل إلى ٣٠٪، لافتا إلى أن الذهب من المحتمل أن يستمر في الصعود  في الفترة المقبلة. 

وأوضح مستشار شعبة التعدين في تصريحات خاصة لـ"كلمتك"، أن معرض نبيو للذهب قد يشهد اقبال اكبر خلال الساعات المقبلة وخلال اليوم الثاني من فعالياته. 

وأشار إلى أن المعرض فرصة كبيرة للتواصل بين المصنعين والتجار وكذلك فرصة للزائرين العاديين في التعرف على مقتنيات الحديثة.

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لفتة إنسانية في المعرض

وفي سياق متصل قامت إحدى الشركات المشاركة في المعرض بعرض صورة تذكارية لبعض شركاء النجاح الذين رحلوا عن الدنيا وكانوا من العلامات البارزة في القطاع تحت عنوان والقلب ينبض بذكراكم.

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فاعليات معرض الذهب في اليوم الثاني 

وتجرى اليوم فاعليات معرض الذهب في يومه الثاني بمشاركة واسعة من قبل الشركات والعاملين في تجارة وصناعة الذهب المصرية والاجنبية. 

واكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الوزارة خلال افتتاحه المعرض، أمس الأحد،  على تقديم كل الدعم اللازم للعارضين والمشاركين في معرض نبيو للذهب  من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة تحقق الاستفادة القصوى من هذا الحدث

وأضاف أن قطاع الذهب والمجوهرات يُعد أحد الركائز الاقتصادية الهامة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية..

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مسابقة تصميم المجوهرات

ويُعد معرض نبيو للذهب والمجوهرات أكبر حدث سنوي في صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، وهو ما يعكس ريادة مصر وتميزها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتضمن المعرض برامج وفعاليات مميزة أبرزها برنامج المشترين الدوليين، الذي يستضيف 166 مشاركًا من 19 دولة لتعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات، ومسابقة تصميم المجوهرات التي شهدت مشاركة واسعة هذا العام من مصر و13 دولة أخرى، ومعرضًا فنيًا بعنوان “المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ – الحقبة الفرعونية”. 

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الإرث الحضاري العريق لمصر

ويعكس المعرض الإرث الحضاري العريق لمصر في هذا المجال، ويمثل فرصة حقيقية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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