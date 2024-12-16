خالد البلشي: اتفقنا مع مجلس حقوق الإنسان على تنظيم دورات تدريبية للصحفيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إنه اتفق مع الاتحاد الدولي للصحفيين على تنظيم دورات تدريبية للصحفيين داخل مقر النقابة.

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

وأضاف البلشي خلال كلمة في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين أنه تم الاتفاق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان على عقد اتفاقية لإقامة دورات تدريبية للصحفيين وتقديم جوائز.

الدورات التدريبية للاتحاد الدولي للصحفيين

وقال:" الاتحاد الدولي للصحفيين يقدم الأموال ونحن نوفر اماكن الدورات داخل مركز التدريب بالنقابة".

وأوضح أن بعض أنواع التدريبات تحتاج إلى “موافقات عدة وتواجه صعوبات في تنفيذها ولذلك نحن نعمل في كل الاتجاهات لتذليل الصعاب”.

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