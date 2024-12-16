هشام يونس: بدل التدريب والتكنولوجيا أصبح جزءا من دخل الصحفي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - قال هشام يونس عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، إن بدل التدريب والتكنولوجيا أصبح جزء من الدخل خاصة مع الظروف الحالية التي يعاني منها الجميع.

جهات التدريب الدولية

وأضاف يونس، خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أننا سنكون منفتحين على جهات التدريب الدولية ولكن بضوابط محددة وبالتوافق مع أجهزة الدولة المصرية.

تأثير الصحافة في التغيير

وأوضح أنه لا يمكن لأحد أن يقلل من تأثير الصحافة بشكل عام في التغيير، لأنها تترك أثرا كبيرا في الشارع والمسؤولين.

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