محمد سعد عبد الحفيظ: أحدثنا نقلة نوعية في مركز التدريب بنقابة الصحفيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين: إننا أحدثنا نقلة نوعية في مركز التدريب بنقابة الصحفيين، وأعدنا تأسيس وافتتاح مركز تدريب النقابة في الدور السابع منذ أكثر من عام.

مركز التدريب بنقابة الصحفيين

وأضاف عبد الحفيظ، خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين:"حولنا مركز التدريب من مجرد محتوى نظري إلى عملي، بالتعاون مع عدد من الخبراء لتناسب التطورات التي طرأت على المهنة في السنوات الأخيرة".

دورات صناعة المحتوى مرئي ومسموع

وأشار إلى أن المركز لم يكتفي بدورات كتابة المحتوى ولكنه أقام دورات لصناعة محتوى مرئي ومسموع وكيفية تسويقه على المنصات وصحافة البيانات ونحاول مد يدينا إلى جميع المؤسسات لنواكب التطور.

وتابع:" تم تدريب 1200 صحفي داخل المركز، ويوجد لدينا صالة تحرير و4 استوديوهات كبيرة وبدأنا استخدامها مؤخرًا بعد تعطلها 6 سنوات".

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