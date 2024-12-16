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معرض نبيو ينظم محاضرة عن البراندنج في قطاع المجوهرات (صور) - أخبار كلمتك

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معرض نبيو ينظم محاضرة عن البراندنج في قطاع المجوهرات (صور) - أخبار كلمتك

معرض نبيو ينظم محاضرة عن البراندنج في قطاع المجوهرات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:00 مساءً -  شهد معرض الذهب والمجوهرات لليوم الثاني في أرض المعارض بالتجمع الخامس، إقبالا متوسطا من جانب من الزائرين الذين حرصوا على تفقد معروضات الذهب والمجوهرات المقدمة من جانب كبرى الشركات المصرية والأجنبية في قطاع الذهب والمشغولات الذهبية.

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قطع ذهبية فريدة تجذب الزائرين

 وجذبت المعروضات الذهبية الفريدة الموجودة في المعرض الزائرين مثل نموذج فئة الصخرة من الذهب الخالص وقلعة صلاح الدين من الذهب النقي ٩٩٩.

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انتشار تطبيقات بيع الذهب في المعرض

 وانتشرت في المعرض تقديم العديد من التطبيقات المختلفة من قبل بعض المصممين والشركات  في المعرض للاستثمار في الذهب.

 

وتتيح هذه التطبيقات بتسهيل عملية شراء الذهب بأقل قيمة ومبالغ مالية محدودة وكذلك تسهل التطبيقات الوصول إلى أسعار الذهب محدثة وتداول الذهب وإمكانية بيع وشراء الذهب والفضة والبلاتين والألماس.

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تنظيم محاضرة عن البراندنج في المعرض 

 وتم تنظيم محاضرة على خلال المعرض عن البراندنج في قطاع المجوهرات بالتعاون مع شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث ألقى المحاضرة الأردني حذيفة القيسي مستشار تطوير شركات المجوهرات.

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 وشرح خلال المحاضرة تعرف البراندنج خلال المحاضرة قائلا إن البراندنج يجب أن يكون سهل تميزه في المجوهرات، لافتا إلى أن البراند لابد أن يكون له قيمة للقطعة المقدمة قائلا إن ارتداء شخص ساعة رولكس يعطي انطباع أن صاحبه يرتدى ساعة غالية ومن من طبقة رجال الأعمال، بالإضافة إلى أن ارتداء براند يعطي قيمة نفسية شعورية أعلى وهو مستوى تقدير الذات الذي يرتفع عند ارتداء المجوهرات أو قطعة براند.

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ذوق المستهلك عن تصميم البراند 

 وأكد مستشار تطوير الشركات لابد من وجود روية لصاحب الشركة العاملة في مجال الذهب لمعرفة الطرق والمطلوب تحقيقها خلال العام، مشددا على ضرورة معرفة من يقود السوق التاجر أم المستهلك وفي الغالب يكون التاجر هو من يقود السوق.

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 وتسائل هل يمكن أن يتغير ذوق المستهلك قائلا إن الذوق قد يتغير ولابد أن يراعى عند تصميم البراند ذوق المستهلك، لافتا إلى تصنيع البضائع ووضعها في السوق سيؤدى إلى البيع لكن لابد من مراعاة ذوق المستهلك.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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