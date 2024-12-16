تعاون بين جامعتي حلوان وISM بألمانيا في مجال التبادل الطلابي والخبرات العلمية - أخبار كلمتك

تعاون بين جامعتي حلوان وISM بألمانيا في مجال التبادل الطلابي والخبرات العلمية - أخبار كلمتك

مساعد وزيرة التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا من الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

مساعد وزيرة التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا من الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

كريم بدوي يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوابك" - أخبار كلمتك

كريم بدوي يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوابك" - أخبار كلمتك

موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية - أخبار كلمتك

موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية - أخبار كلمتك

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مواجهة بطل الجزائر - أخبار كلمتك

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مواجهة بطل الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - «رموها في صندوق قمامة».. أم تشترك مع عشيقها لقتل طفلتها بالهرم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - «رموها في صندوق قمامة».. أم تشترك مع عشيقها لقتل طفلتها بالهرم - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يلتقي مزارعي قرية البغدادي بالأقصر - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يلتقي مزارعي قرية البغدادي بالأقصر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية - أخبار كلمتك

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشارك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مؤتمر البناء الأخضر الذكي والمستدام - أخبار كلمتك

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشارك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مؤتمر البناء الأخضر الذكي والمستدام - أخبار كلمتك

التقديم خلال ديسمبر 2024.. وزارة العمل توفر 7878 فُرصة عمل جديدة - أخبار كلمتك

التقديم خلال ديسمبر 2024.. وزارة العمل توفر 7878 فُرصة عمل جديدة - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري تناقش جدول أعمال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري تناقش جدول أعمال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري تناقش جدول أعمال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - عقدت لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة، اجتماعًا بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة، وذلك لاستعراض جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وما سيتم العمل عليه من أجل تطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي.

 

 يأتى ذلك في إطار رئاسة دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري.

 


 

5daf31bd88.jpg

 

وناقش الاجتماع قرار إعادة تشكيل اللجنة وما تم إنجازه في الفترة الماضية بشأن أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.


وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مقترحات الجهات الممثلة لها فيما يخص سبل تطبيق القانون بالشكل الأمثل وما يمكن العمل عليه خلال الفترة المقبلة سواء بالتنسيق بين الجهات المختلفة والمشاركة في أعمال اللجنة.

d6e58d5993.jpg
0a502c2087.jpg


كما تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك لتسهيل تطبيق القانون في مختلف الجهات الحكومية أيضا، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التشاور المستمر بين أعضاء اللجنة وكذلك الترتيب لعقد المزيد من الجلسات خلال الفترة المقبلة.

 

وصدر في اكتوبر الماضي قرار  وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصناعة، ممثل عن الإدارة العامة لشئون الصناعة، وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق