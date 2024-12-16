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1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

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1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:40 صباحاً - أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا، بقيمة 5 جنيهات، في بداية تعاملات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 في محلات الصاغة.  

للمزيد: التفاصيل الكاملة لجلسات معرض نبيو للذهب والمجوهرات

اسعار الذهب 
أسعار الذهب، كلمتك 

كم سجلت أسعار الذهب اليوم ؟

وترصد “كلمتك” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب في الصاغة أولًا بأول. 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4360 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب 
سعر الذهب، كلمتك 

سعر جرام الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3815 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3270 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2543 جنيهًا للبيع.

 

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم، كلمتك

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2180 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1635 جنيهًا للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

اسعار الذهب 
أسعار الذهب، كلمتك 

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا.. ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
سعر جرام الذهب 
سعر جرام الذهب، كلمتك 

ماذا تعرف عن الذهب؟ معدن الثراء 

عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

استخدام الذهب على مر العصور 

تم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

اسعار الذهب 
أسعار الذهب، كلمتك 

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فعاليتها. 

 

أما اليوم، يلعب الذهب دورًا جوهريًّا في الصناعات الحديثة والتكنولوجيا مثل صناعة السيارات وتوصيل أسلاكها الكهربائية، بالإضافة للصناعات الفضائية مثل تغطية سطوح الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية لحمايتها من أشعة الفضاء الخارجي ويستخدم في معظم الأجهزة الحديثة مهما كان نوعها بسبب قدرته الفائقة على التوصيل الكهربائي والحفاظ على فعاليته في مختلف الظروف مما يزيد من جودة الأجهزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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