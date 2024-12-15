المصري للتأمين يرصد دور المرأة وسد الفجوة التأمينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - تلعب صناعة التأمين دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والمجتمعات.

ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة تأمينية واضحة بين الرجال والنساء تعكس التفاوتات القائمة في الوصول إلى الخدمات والمنتجات التأمينية.

هذه الفجوة لا تعود فقط إلى الاختلافات الاقتصادية، بل أيضًا إلى عوامل اجتماعية وثقافية تقلل من اهتمام النساء بالتأمين أو قدرتهن على الاستفادة منه.

ويُعد سد هذه الفجوة ضروريًا لتعزيز الشمول المالي والمساواة بين الجنسين.

الفجوة التأمينية بين الجنسين

وأشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أن الفجوة التأمينية إلى التفاوت في معدلات الاستفادة من منتجات التأمين بين الرجال والنساء.

فغالبًا ما تكون النساء أقل تأمينًا مقارنة بالرجال، سواء في التأمين الطبي، أو على الحياة، أو ضد الحوادث.

ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة تشمل الفجوة في الدخل، والمشاركة الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.

وتعتبر النساء قوة اقتصادية حيوية تلعب أدوارًا متعددة في المجتمع. لذا فإن سد فجوة النوع الاجتماعي، ومساعدة النساء على تحقيق إمكانياتهن الكاملة، سيؤدي إلى دفع التقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي إلى الأمام.

تحديات تواجه حصول المرأة على التأمين

غالبًا ما تواجه النساء تحديات أكبر مقارنة بالرجال للحصول على التأمين، وتشمل هذه التحديات أبعادًا اقتصادية، وثقافية، واجتماعية، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات التأمين بين النساء مقارنة بالرجال.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل:

تشكل النساء نسبة كبيرة من العاملين في القطاع غير الرسمي، الذي يتسم بخلوه من أنظمة الحماية والتأمين.

في العديد من الثقافات، ينظر للرجل باعتباره العائل الأساسي للأسرة، مما يؤدي إلى توجه شركات التأمين لتصميم منتجاتها بما يلائم الرجال أكثر من النساء. هذا النمط يؤثر على وعي النساء بأهمية التأمين، حيث يقل شعورهن بالحاجة إليه.

العديد من برامج التأمين لا تأخذ في اعتبارها احتياجات النساء الخاصة، مثل الحماية خلال فترات الأمومة أو الأمراض التي قد تؤثر بشكل أكبر على النساء، مما يحد من جاذبية هذه البرامج بالنسبة لهن.



و يلعب التأمين دورًا أساسيًا في تعزيز التمكين المالي من خلال تبني دور النساء المتنامي في المجتمع خصوصًا في مجال الخدمات المالية. ويمكن المساهمة في التمكين بشكل كبير من خلال ضمان حصول النساء على فرص متساوية للوصول إلى التأمين، لصالح صحتهن وأعمالهن وثرواتهن، في جميع المناطق الجغرافية.

ويساهم الوصول إلى الخدمات المالية في التخفيف من تأثير المخاطر الشخصية والطبيعية والذي يشكّل خطورة أكبر وعائقا هائلا في حالة الطبقات الفقيرة ، ويعد التأمين أحد الخدمات المالية التي تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق هدف القضاء على الفقر.

سبل تعزيز تأمين المرأة

لتقليل هذه الفجوة، يجب اتخاذ خطوات شاملة تركز على تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة الوعي بأهمية التأمين. ويمكن أن تشمل الحلول تصميم برامج تأمين ميسرة تلبي احتياجات النساء، مثل التأمين متناهي الصغر، الذي يركز على الشرائح ذات الدخل المحدود. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية المجتمعية والتثقيف المالي للنساء لضمان فهمهن لمزايا التأمين وكيفية الاستفادة منه.



و على الرغم من الإمكانيات والتطورات الواضحة لصناعة التأمين، إلا أن هناك نقصًا في تبني نهج استراتيجي واسع النطاق نحو زيادة حصول النساء علي التأمين. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الظروف الخاصة التي تواجهها العديد من النساء. علي سبيل المثال الاحتياجات الخاصة للنساء، لا سيما فيما يتعلق بالتأمين الصحي، الذي غالبًا لا تغطيه الوثائق التقليدية في الأسواق الناشئة. مثال: تغطية الحمل، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها.



هناك خطوات عملية يمكن للشركات اتخاذها لفتح هذه السوق من خلال معالجة احتياجات النساء.

تحتاج الشركات إلى التأكد من امتلاكها لبيانات دقيقة حول نوع العملاء ( رجال – نساء) ليس فقط بشكل عام، بل وأيضًا وفقًا لنوع المنتج.



يجب على شركات التأمين تقديم حلول مخصصة للنساء. نظرًا لأن منتجات التأمين الحالية، قد لا تلبي توقعات النساء للتخفيف من المخاطر في الحاضر والاستعداد بشكل أفضل للمستقبل.

و تتطلب معالجة هذه المشكلة فهمًا أفضل للمخاوف المالية والصحية التي تواجهها النساء وبالتالي يجب تزويدهن بالأدوات اللازمة لمنع المخاطر أو التخفيف منها.



ويتعين على شركات التأمين أيضًا أن تستعين بالنساء باعتبارهن مؤثرات للعمل على توعية مجتمعاتهن بأهمية التأمين، وتعزيز مستوى الثقة العام في السوق.

المخاطر الناشئة

وفقًا لتقرير "المخاطر العالمية لعام 2023" الذي أعدته إحدى شركات التأمين الكبرى، حددت النساء أكبر ثلاث مخاطر تواجههن وهي: تغير المناخ، الأوبئة الجديدة، والأمن السيبراني. وفي كل من هذه المجالات، تجد النساء أنفسهن في الخطوط الأمامية. لهذا السبب يجب تعزيز قدرة المرأة على مواجهة تغير المناخ والأوبئة المستقبلية وتعزيز مشاركة المرأة في التكنولوجيا الرقمية.

تغير المناخ

غالبًا ما تتحمل النساء العبء الأكبر لتغير المناخ. حيث تضيف الآثار الصحية للتلوث الداخلي والبيئي المزيد إلى أعبائهن في الرعاية. كما يؤدي تغير المناخ إلى تقليل توافر الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الكثير من النساء في سبل عيشهن، خاصة في الدول الناشئة.

كما أن النساء أكثر عرضة لفقدان حياتهن في الكوارث الطبيعية، حيث يقدمن الرعاية للآخرين بدلًا من البحث عن ملاذ لأنفسهن. على سبيل المثال، من بين القتلى خلال كارثة تسونامي المحيط الهندي عام 2004، كان 70% منهم نساء.

و تصف الأمم المتحدة تغير المناخ بأنه "مضاعف للتهديدات" لأنه يزيد من عدم المساواة التي تواجهها النساء.

وعلي سبيل الحلول التأمينية قامت إحدى شركات التأمين بتقديم وثيقة تأمين لحماية النساء المزارعات من تأثير تغير المناخ من خلال مشروع "شبكة التأمين لصغار المزارعين" (INES).

و يهدف المشروع إلى سد فجوة الحماية، حيث أن أربعة من كل خمسة مزارعين صغار حول العالم ليس لديهم تأمين على المحاصيل أو الرعاية الصحية.

الأمن السيبراني ودور المرأة

تُهيمن التقنيات الرقمية على حياتنا اليوم، ومع ذلك لا تزال هناك فجوة رقمية كبيرة بين النساء والرجال وخاصة في الدول الناشئة، حيث يقل احتمال امتلاك النساء لجهاز محمول أو وصولهن إلى جهاز كمبيوتر.

علاوة على ذلك، لا تزال النساء ممثلات بشكل ضئيل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تُعتبر المهن المستقبلية. فوفقًا لأرقام البنك الدولي، تمثل النساء حاليًا 1: 3 من بين كل ثلاث خريجين في هذه المجالات في أوروبا والولايات المتحدة.

وعلي سبيل الحلول يجب العمل علي توفير برامج تدريبية للمرأة لدعمهن وللتغلب علي الحواجز التعليمية وتنفيذ المبادرات لتعزيز مشاركة المرأة في أدوار تتعلق بالتقنيات الرقمية وتعزيز الوعي بالتحديات التي تواجهها النساء في التكنولوجيا وتحفيزهن على التدريب والعمل في هذا المجال الواعد.

ويرى الاتحاد المصري للتأمين أنه يتعين على شركات التأمين العمل على فهم احتياجات المرأة بشكل أفضل لجعل التأمين أكثر شمولًا. ولتعزيز دور التأمين في حماية المرأة وسد الفجوة التأمينية يجب:

تعزيز التوعية التأمينية بشكل عام وبين النساء بوجه خاص.

زيادة الاهتمام بتصميم منتجات تأمينية تلبي احتياجات النساء في مختلف المراحل الحياتية، مثل التأمين الطبي، تأمين الأمومة، وتأمين الحياة بشروط مرنة.

إتاحة المزيد من خطط سداد مرنة ومنخفضة التكلفة لجعل التأمين في متناول جميع النساء، خاصة في المناطق منخفضة الدخل.

وضع سياسات تدعم الشمول المالي للمرأة وتشجع على تطوير منتجات تأمينية متخصصة.

التوسع في الحلول الرقمية لتوفير منتجات تأمينية سهلة الوصول والشراء عبر الإنترنت، مما يُمكّن النساء من إدارة احتياجاتهن التأمينية بأنفسهن.

استخدام التحليلات الرقمية لفهم احتياجات النساء بشكل أفضل وتصميم منتجات تناسب تلك الاحتياجات.

دعم البحوث التي تدرس احتياجات المرأة التأمينية، خاصة في المناطق التي تعاني من فجوات كبيرة في التأمين.

رصد تأثير المنتجات التأمينية الحالية على تحسين الأمان المالي للنساء وتطوير وثائق التأمين بناءً على هذه النتائج.

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