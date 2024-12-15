جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد (بث مباشر) - أخبار كلمتك

جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد (بث مباشر) - أخبار كلمتك

إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن - أخبار كلمتك

إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل وفاة مواطن داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل وفاة مواطن داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

مصير صادم لمواطن اقدم على قتل زوجة ابنه بتعز - أخبار كلمتك

مصير صادم لمواطن اقدم على قتل زوجة ابنه بتعز - أخبار كلمتك

باحث سعودي يفجرها بشأن مصير مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

باحث سعودي يفجرها بشأن مصير مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أشعر بالخسارة والفقدان.. محمد صبحي يعرب عن حزنه الكبير بـ وفاة نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أشعر بالخسارة والفقدان.. محمد صبحي يعرب عن حزنه الكبير بـ وفاة نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كاستنج المتحدة».. مشروع احترافي لإعداد المواهب الشابة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كاستنج المتحدة».. مشروع احترافي لإعداد المواهب الشابة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة السينمائيين تنعى الراحل نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة السينمائيين تنعى الراحل نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال - أخبار كلمتك

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

معرض تراثنا للحرف اليدوية 2024 يستقبل وفود الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
معرض تراثنا للحرف اليدوية 2024 يستقبل وفود الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

معرض تراثنا للحرف اليدوية 2024 يستقبل وفود الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:20 مساءً - استقبل معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2024 في نسخته السادسة وفود من طلاب وطلبة الجامعات المصرية، وذلك لتفقد أجنحة المعرض والتعرف على الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لتنمية ودعم الصناعات الحرفية واليدوية ودعم أصحاب المشروعات الحرفية ماليا وفنيا وتسويقيا، في إطار استراتيجية تنمية وتطوير الحرف التراثية والترويج للتراث المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.


 

a43cf7f641.jpg

 

ودعا باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، شباب مصر الواعد من خريجي الجامعات من الجنسين، للسعي للاستفادة من الخدمات التي تتيحها الدولة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف أنواعها ومن بينها المشروعات الحرفية واليدوية

تطوير الأعمال والمشروعات الصغيرة

 وقال  ان الدولة  تعمل  من خلال أجهزتها لتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومشجعة لهم لإقامة وتطوير الأعمال والمشروعات الصغيرة.

806d0ed187.jpg

 

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن زيارة طلاب الجامعات  لفعاليات معرض تراثنا تساعدهم على التعرف عن قرب عن قصص نجاح أصحاب المشروعات الحرفية والتراثية واكتساب الخبرات عبر الحوار معهم، فضلا عن التعرف على الخدمات التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات

 

9f40f17ed6.jpg

 

 أجنحة متميزة تعرض منتجات الطلاب الفنية والتراثية

 واشار إلى مشاركة عدد من الجامعات في فعاليات معرض تراثنا من خلال أجنحة متميزة تعرض منتجات الطلاب الفنية والتراثية والتي تعكس وتعبر عن الهوية المصرية.

c64c977d72.jpg


 
وتجولت وفود طلاب جامعتي الفيوم ودمنهور في أروقة المعرض، خاصة أجنحة الدول المشاركة في المعرض وأجنحة برامج تنمية التراث المصري والمنفذة بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية وشركاء التنمية الدوليين.

إطلاع الطلاب بالخدمات المالية والفنية وغير المالية التي تقدمها الدولة من خلال قانون تنمية المشروعات

وحرص فريق من جهاز تنمية المشروعات على إطلاع الطلاب بالخدمات المالية والفنية وغير المالية التي تقدمها الدولة من خلال قانون تنمية المشروعات واللازمة لتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مختلف تنوعها وكذلك خدمات تأسيس مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الإبداعية والابتكارية، وجميع الخدمات التنموية المتاحة عبر جهاز تنمية المشروعات لتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر.

وأشادت وفود الجامعات بمعرض تراثنا في نسخته الحالية معبرين عن سعادتهم بجودة وأصالة آلاف من المنتجات التراثية المعروضة، وحرفية أصحابها، وأبدوا استعدادهم لبدء مشروعات خاصة متنوعة عقب تخرجهم من الجامعات.

مشاركة أكثر من 1100 عارض وبمشاركة 25 جهة حكومية وأهلية

ويقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض تراثنا بشكل سنوي، حيث تقام النسخة السادسة الحالية 2024 بمشاركة أكثر من 1100 عارض وبمشاركة 25 جهة حكومية وأهلية بجانب شركاء الجهاز من المنظمات الدولية التنموية وبمشاركة ضيوف من 8 دول، وذلك حرصا من الجهاز على جعل المعرض أكثر تنوعا وملتقى للموروثات الثقافية بين الشعوب

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق