معرض تراثنا للحرف اليدوية 2024 يستقبل وفود الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:20 مساءً - استقبل معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2024 في نسخته السادسة وفود من طلاب وطلبة الجامعات المصرية، وذلك لتفقد أجنحة المعرض والتعرف على الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لتنمية ودعم الصناعات الحرفية واليدوية ودعم أصحاب المشروعات الحرفية ماليا وفنيا وتسويقيا، في إطار استراتيجية تنمية وتطوير الحرف التراثية والترويج للتراث المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.





ودعا باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، شباب مصر الواعد من خريجي الجامعات من الجنسين، للسعي للاستفادة من الخدمات التي تتيحها الدولة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف أنواعها ومن بينها المشروعات الحرفية واليدوية

تطوير الأعمال والمشروعات الصغيرة

وقال ان الدولة تعمل من خلال أجهزتها لتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومشجعة لهم لإقامة وتطوير الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن زيارة طلاب الجامعات لفعاليات معرض تراثنا تساعدهم على التعرف عن قرب عن قصص نجاح أصحاب المشروعات الحرفية والتراثية واكتساب الخبرات عبر الحوار معهم، فضلا عن التعرف على الخدمات التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات

أجنحة متميزة تعرض منتجات الطلاب الفنية والتراثية

واشار إلى مشاركة عدد من الجامعات في فعاليات معرض تراثنا من خلال أجنحة متميزة تعرض منتجات الطلاب الفنية والتراثية والتي تعكس وتعبر عن الهوية المصرية.





وتجولت وفود طلاب جامعتي الفيوم ودمنهور في أروقة المعرض، خاصة أجنحة الدول المشاركة في المعرض وأجنحة برامج تنمية التراث المصري والمنفذة بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية وشركاء التنمية الدوليين.

إطلاع الطلاب بالخدمات المالية والفنية وغير المالية التي تقدمها الدولة من خلال قانون تنمية المشروعات

وحرص فريق من جهاز تنمية المشروعات على إطلاع الطلاب بالخدمات المالية والفنية وغير المالية التي تقدمها الدولة من خلال قانون تنمية المشروعات واللازمة لتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مختلف تنوعها وكذلك خدمات تأسيس مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الإبداعية والابتكارية، وجميع الخدمات التنموية المتاحة عبر جهاز تنمية المشروعات لتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر.

وأشادت وفود الجامعات بمعرض تراثنا في نسخته الحالية معبرين عن سعادتهم بجودة وأصالة آلاف من المنتجات التراثية المعروضة، وحرفية أصحابها، وأبدوا استعدادهم لبدء مشروعات خاصة متنوعة عقب تخرجهم من الجامعات.

مشاركة أكثر من 1100 عارض وبمشاركة 25 جهة حكومية وأهلية

ويقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض تراثنا بشكل سنوي، حيث تقام النسخة السادسة الحالية 2024 بمشاركة أكثر من 1100 عارض وبمشاركة 25 جهة حكومية وأهلية بجانب شركاء الجهاز من المنظمات الدولية التنموية وبمشاركة ضيوف من 8 دول، وذلك حرصا من الجهاز على جعل المعرض أكثر تنوعا وملتقى للموروثات الثقافية بين الشعوب

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