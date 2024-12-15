القاهرة للاستثمار والتطوير تواصل تلقي طلبات مستثمري الجلود على 43 مصنعا متميزا بالروبيكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - تواصل شركة القاهرة للاستثمار والتطوير تلقي طلبات المستثمرين المحليين والأجانب المتقدمين على حجز عدد 43 مصنعا جاهزا للمستثمرين لإنتاج المصنوعات الجلدية (المنتج النهائي والصناعات المكملة له)، وبتسهيلات غير مسبوقة في السداد.

وذلك في ضوء الإعلان عن إطلاق الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي بالمرحلة الثالثة الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وحيث تتلقى الشركة طلبات المستثمرين من أي مكان بالعالم إلكترونيا، سواء سحب الكراسات والتقدم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg حتى يوم 25 ديسمبر الجاري، وذلك بخطوات بسيطة من خلال رابط "طرح وتخصيص" ثم "طرح مدينة الجلود بالروبيكي"، ثم اتباع خطوات التسجيل ورفع المستندات المطلوبة بمنتهى السهولة والسرعة دون أي جهد.



الشركة تستهدف استقطاب كبرى "البراندات" العالمية للمنتجات الجلدية تامة الصنع والصناعات المكملة لها

وتستهدف الشركة من خلال هذا الطرح تنفيذ رؤية القيادة السياسية لجعل مدينة الجلود بالروبيكي كأول مدينة عالمية متخصصة في صناعة الجلود بالشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك من خلال استقطاب كبرى الشركات المحلية والبراندات العالمية المتخصصة في مجال المنتجات الجلدية تامة الصنع والصناعات المكملة والاكسسوارات الخاصة بها.

الروبيكي مدينة متكاملة من بنية تحتية وخدمات مكتملة.. توافق بيئى.. محطة معالجة صرف باعلى المعايير.. توافر كافة مدخلات الإنتاج والعمالة المؤهلة



وذلك في ظل بيئة صناعية متكاملة، وبنية تحتية وخدمية متطورة مزودة بأحدث التقنيات، ومقامة على اعلى معايير التوافق البيئي تطبيقا لمفهوم الاستدامة وتمتلك اقوى محطة معالجة صرف تستوعب طبيعة الأنشطة بالمدينة.

وحول تفاصيل الطرح فقد وفرت الشركة تنوعا كبيرا في المساحات للمصانع المطروحة لتناسب تطلعات المستثمرين حيث طرحت عدد 20 مصنعًا بمساحة 2000 م2، و6 مصانع بمساحة 1000 م2، و17 مصنع صغير بمساحة 121 م2، كما أنه يمكن دمج عدد من المصانع للراغبين في مساحات مختلفة تتماشى مع طاقاتهم الإنتاجية المخططة، وذلك بنظام التمليك بأسعار تنافسية وتيسيرات غير مسبوقة في السداد.

تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب بالطرح.. بمقدم 25% مع منح سنة سماح من الأقساط وتقسيط حتى خمس سنوات وبفائدة 10% بالتعاون مع عدد من البنوك



ويقوم المستثمر بدفع 25% فقط من سعر الوحدة ويتم منحه سنة سماح قبل سداد الباقي على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات، وبفائدة سنوية 10% فقط بالتعاون مع مجموعة من البنوك.



هذا وقد حرصت الدولة عند تخطيط وإقامة المدينة على ان تتمتع بكافة مقومات النجاح لتكون مركزا إقليميا لصناعة وتصدير المنتجات الجلدية، حيث تم توفير منافذ بيع للمنتجات ومركز تكنولوجي لتقديم الدعم الفني ومراكز تدريب متخصصة لتدريب وتاهيل العمالة واكسابهم خبرات الصناعة، كما تم تطبيق أنظمة أمان عالية من كاميرات مراقبة وحماية مدنية وشبكات مركزية للإطفاء وسلامة وصحة مهنية.



كما تتوفر كافة مدخلات الإنتاج في مكان واحد، حيث تشتمل المرحلة الأولى على المعالجة الأولية لخام الجلود والدباغة كما تشتمل المرحلة الثانية على الصناعات المغذية مثل الغراء والجيلاتين مما يضمن لمصنعي المنتج النهائي للجلود بالمرحلة الثالثة توافر سلاسل الامداد والتوريد محليا وعلى بعد خطوات من مصنعه

وتنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فقد اتخذت شركة القاهرة كافة التدابير لدعم المستثمرين ورواد الأعمال، ومنها تبسيط كراسة الاشتراطات وتيسير كافة إجراءات التراخيص الصناعية للمصانع الجديدة، وإقرار العديد من التيسيرات المالية والمهل الزمنية بما يسهم في تذليل المعوقات أمام أصحاب المشاريع ويساعدهم على رفع الإنتاجية.



شبكات طرق داخلية وخارجية تدعم من الموقع الفريد للمدينة وتربطها بكافة الموانئ التصديرية

كما توفر الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة سبل الدعم للمستثمر منذ بدء التقدم على المصانع المطروحة، وتقديم الاستشارات الفنية لمساعدة رواد الاعمال على اعداد الدراسة وكذا تيسير الحصول على التراخيص اللازمة، مرورا بكافة العمليات التصنيعية وما بعد الانتاج وصولا للتصدير.

هذا وتتمتع مدينة الجلود بالروبيكي بموقع فريد بقلب مدينة بدر بالعاصمة القاهرة، وتعزز المدينة القدرات التصديرية للمصنعين من خلال قربها من الموانئ المختلفة حيث تبعد عن ميناء السويس البحرى بمسافة لا تتعدى 100 كم، وتقع على بعد 156 كم من ميناء بور فؤاد البحري بينما تقع على بعد 50 كم من ميناء القاهرة الجوي و24 كم من ميناء العاصمة الإدارية الجوي وتتمتع بشبكة طرق داخلية وخارجية عالية الكفاءة

كما يجري تطوير خط سكة حديد لربط المدينة بالمنطقة اللوجستية بالميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان بجانب توفير وسائل نقل داخلية للعاملين بالمدينة لنقل العاملين من وإلى المصانع.

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