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مجدي الجلاد: عدم مواكبة التطور العالمي في الصحافة "خطيئة كبرى" (صور) - أخبار كلمتك

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مجدي الجلاد: عدم مواكبة التطور العالمي في الصحافة "خطيئة كبرى" (صور) - أخبار كلمتك

مجدي الجلاد: عدم مواكبة التطور العالمي في الصحافة "خطيئة كبرى" (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد: إننا ارتكبنا خطيئة كبرى على مدار 25 عاما بعدم مواكبتنا للتطور العالمي في المجال الصحفي.

وأضاف خلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين:" لدينا مؤسسات صحفية قوية وعريقة تمتلك أصولا كبيرة وتم تجميدها لصالح وسائل إعلام أو مؤسسات صحفية أخرى ولم يعد أحد يهتم بإعادة هيكلة هذه المؤسسات الضخمة.. إذا تمت إعادة هيكلة هذه المؤسسات بشكل صحيح فلن تحتاج إلى دعم الدولة لها".

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المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

يُذكر أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين يعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين.

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ويشمل المؤتمر العديد من الجلسات التي تتناول القضايا الملحة التي تهم الصحفيين في مصر، بما في ذلك الاقتصاديات الصحفية وأوضاع الصحافة في مصر، كما سيتم الإعلان عن نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.

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ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لأكثر من 350 شخصية بارزة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، بينهم رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى كبار الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وممثلي الهيئات الصحفية والإعلامية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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