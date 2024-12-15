محمد خراجة: 60% من الصحفيين لا يتقاضون مرتبات ويعتمدون على البدل (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد خراجة: 60% من الصحفيين لا يتقاضون مرتبات ويعتمدون على البدل (فيديو) - أخبار كلمتك

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

غدا.. المجلس الأعلى للثقافة يحتفي باليوم العالمي للغة العربية - أخبار كلمتك

غدا.. المجلس الأعلى للثقافة يحتفي باليوم العالمي للغة العربية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - وفاة الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عاما - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - وفاة الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عاما - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 44150 جنيهاً - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 44150 جنيهاً - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الحريفة 2 ليلة أمس - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الحريفة 2 ليلة أمس - أخبار كلمتك

مارفل تطرح تريلر جديدا لمسلسل Daredevil Born Again - أخبار كلمتك

مارفل تطرح تريلر جديدا لمسلسل Daredevil Born Again - أخبار كلمتك

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

محمد هنيدي على كرسي متحرك في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

محمد هنيدي على كرسي متحرك في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الترم الأول 2025، تعليمات عاجلة بشأنها - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الترم الأول 2025، تعليمات عاجلة بشأنها - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

محمد خراجة: 60% من الصحفيين لا يتقاضون مرتبات ويعتمدون على البدل (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد خراجة: 60% من الصحفيين لا يتقاضون مرتبات ويعتمدون على البدل (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد خراجة: 60% من الصحفيين لا يتقاضون مرتبات ويعتمدون على البدل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:45 مساءً - أكد محمد خراجة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن 60% من الصحفيين في مصر لا يتقاضون مرتبات ثابتة من مؤسساتهم، ويعتمدون على البدل كمصدر رئيسي لدخلهم. 

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن الوضع المالي للصحفيين أصبح ضعيفًا للغاية، رغم الدور الكبير الذي يلعبونه في صناعة الرأي العام وتأريخ العصر الحالي. 

معضلة الأجور في الوسط الصحفي

وأشار خراجة إلى أن الأجور الصحفية تعتبر المعضلة الأكبر في الوسط الصحفي، موضحًا أن الصحفيين يعانون من انخفاض الرواتب مقارنة بمهن أخرى مثل البترول والبنوك، التي شهدت زيادات كبيرة في أجورها. 

وأوضح أن العديد من المؤسسات الصحفية، لا تدفع أجورًا منتظمة للصحفيين وتكتفي بإعطائهم بدلًا، في حين أن الأجور في قطاعات أخرى شهدت زيادات تصل إلى 15% في البترول و20% في البنوك.

وتساءل خراجة: "لماذا لا تنظر الدولة إلى الصحفيين كما تنظر إلى موظفي البترول أو البنوك؟"، مشيرًا إلى أن راتب مساعد مدير عام في البترول لا يقل عن 40 ألف جنيه شهريًّا، بينما الصحفيون يعانون من أجور متدنية، رغم أنهم يقومون بدور رئيسي في نقل الأحداث وكتابة التاريخ.

الأجور والحريات.. قضيتان أساسيتان للصحفيين

وأضاف خراجة أن الأجور والحريات هما القضيتان الأساسيتان اللتان تشغلان الرأي العام الصحفي في الوقت الحالي، حيث إن الحريات الصحفية تعد أساسًا للعمل الصحفي، بينما تتأثر الأجور بشكل مباشر بتراجع الوضع الاقتصادي للمؤسسات الصحفية. 

وأشار إلى أن تراجع المهنة صحفيًّا ساهم في تراجع الدخل الاقتصادي للصحف وبالتالي انخفاض أجور الصحفيين.

وأعرب خراجة عن أمله في أن يكون هناك اهتمام أكبر من الدولة بمعالجة هذه القضايا التي تؤثر بشكل كبير على وضع الصحفيين في مصر.

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

يُذكر أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين يعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين. ويشمل المؤتمر العديد من الجلسات التي تتناول القضايا الملحة التي تهم الصحفيين في مصر، بما في ذلك الاقتصاديات الصحفية وأوضاع الصحافة في مصر، كما سيتم الإعلان عن نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.

2ab7f51afa.jpg

ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لأكثر من 350 شخصية بارزة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، بينهم رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى كبار الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وممثلي الهيئات الصحفية والإعلامية.

31a01862f1.jpg

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

تراجع مفاجئ لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بمنتصف التعاملات (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق