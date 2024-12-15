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خالد البلشي يدعو الصحفيين لصنع أرشيف رقمي للصحافة المصرية (صور) - أخبار كلمتك

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خالد البلشي يدعو الصحفيين لصنع أرشيف رقمي للصحافة المصرية (صور) - أخبار كلمتك

خالد البلشي يدعو الصحفيين لصنع أرشيف رقمي للصحافة المصرية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - دعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين جميع الصحفيين إلى المساعدة في صنع أرشيف رقمي للصحافة المصرية. 

وقال خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين:" يوجد ألف جريدة صدرت منذ منتصف القرن التاسع عشر كما يوجد لدينا الكثير من الصحف التي صدرت في منتصف القرن العشرين".

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النقابة نجحت في جمع أرشيف صور كبير  للعديد من المصورين الكبار 

وأكد أن النقابة نجحت في جمع أرشيف صور كبير  للعديد من المصورين الكبار، مشيرًا إلى أن الأرشيف الرقمي للصحافة المصرية سيفيد الصحفيين والباحثين من المقتنيات النادرة للكتب. 

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وأوضح أن الأرشيف الرقمي للصحافة المصرية سيكون متاحا مجانا داخل النقابة فقط. 

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المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

يُذكر أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين يعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين. ويشمل المؤتمر العديد من الجلسات التي تتناول القضايا الملحة التي تهم الصحفيين في مصر، بما في ذلك الاقتصاديات الصحفية وأوضاع الصحافة في مصر، كما سيتم الإعلان عن نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.

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ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لأكثر من 350 شخصية بارزة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، بينهم رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى كبار الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وممثلي الهيئات الصحفية والإعلامية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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