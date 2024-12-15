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أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، وهذا العيار يسجل 1637 جنيهًا - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، وهذا العيار يسجل 1637 جنيهًا - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، وهذا العيار يسجل 1637 جنيهًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - أسعار الذهب، شهدت  أسعار الذهب استقرارًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في محلات الصاغة.  

للمزيد: التفاصيل الكاملة لجلسات معرض نبيو للذهب والمجوهرات

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

كم سجلت أسعار الذهب اليوم ؟

وترصد “كلمتك” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب في الصاغة أولًا بأول. 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4365 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3820 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3274 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2546 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2180 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1637 جنيهًا للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
سعر جرام الذهب 
سعر جرام الذهب 

ماذا تعرف عن الذهب ؟ معدن الثراء 

عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

استخدام الذهب على مر العصور 

تم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل وعدم تأثره بالعوامل المحيطة كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فعاليتها. 

أما اليوم، يلعب الذهب دورًا جوهريًّا في الصناعات الحديثة والتكنولوجيا مثل صناعة السيارات وتوصيل أسلاكها الكهربائية، بالإضافة للصناعات الفضائية مثل تغطية سطوح الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية لحمايتها من أشعة الفضاء الخارجي ويستخدم في معظم الأجهزة الحديثة مهما كان نوعها بسبب قدرته الفائقة على التوصيل الكهربائي والحفاظ على فعاليته في مختلف الظروف مما يزيد من جودة الأجهزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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