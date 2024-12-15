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لميس الحديدي: توزيع الصحف الورقية تراجع من مليار نسخة في 2009 إلى 2.4 مليون 2021 - أخبار كلمتك

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لميس الحديدي: توزيع الصحف الورقية تراجع من مليار نسخة في 2009 إلى 2.4 مليون 2021 - أخبار كلمتك

لميس الحديدي: توزيع الصحف الورقية تراجع من مليار نسخة في 2009 إلى 2.4 مليون 2021 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - قالت الإعلامية لميس الحديدي، إننا منذ 2009 حتى 2012، وصلت توزيعات الصحف الورقية إلى مليار نسخة ورقية سنويا تقريبا، وذلك في عصرها الذهبي.
وأضافت خلال تقديمها المؤتمر العام السادس في نقابة الصحفيين، أن توزيع الصحف الورقية في مصر شهد تراجعا حتى وصل التراجع في 2021 إلى 74%، حيث سجل توزيع النسخ الورقية للصحف إلى 2.4 مليون نسخة.

 

نقابة الصحفيين، كلمتك 

 

المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري

جدير بالذكر أن نقابة الصحفيين المصريين، أعلنت بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.

كما وجهت النقابة الدعوة لأكثر من 350 شخصية بارزة للمشاركة في أعمال المؤتمر، شملت الدعوات رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الصحفيين، كبار الكُتّاب، رؤساء الجامعات، النقباء السابقين، رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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