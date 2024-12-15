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عبد المحسن سلامة: قدرت مداخيل الأهرام عندما توليت مهمتها 250 مليونًا وتركت بها 950 مليونًا - أخبار كلمتك

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عبد المحسن سلامة: قدرت مداخيل الأهرام عندما توليت مهمتها 250 مليونًا وتركت بها 950 مليونًا - أخبار كلمتك

عبد المحسن سلامة: قدرت مداخيل الأهرام عندما توليت مهمتها 250 مليونًا وتركت بها 950 مليونًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً - قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، إنه عندما كنت رئيسا لمجلس إدارة الأهرام وجدت بها 250 مليون جنيه وتركت خزينتها بها 950 مليون جنيه؛ لأنني أضفت 3 كليات جديدة بجامعة الأهرام التابعة للمؤسسة ودخلوا الخدمة بخلاف 3 جديدة تم بناؤها، وعند دخولها الخدمة سيصل الدخل إلى مليار ونصف. 

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين، إنه رغم إنشاء العديد من المشروعات التي تدر دخلًا لا زلنا نحقق خسائر داخل مؤسسة الأهرام. 

 

المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري

جدير بالذكر أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.

كما وجهت النقابة الدعوة لأكثر من 350 شخصية بارزة للمشاركة في أعمال المؤتمر، شملت الدعوات رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الصحفيين، كبار الكُتّاب، رؤساء الجامعات، النقباء السابقين، رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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