الرياضة - 08:36 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - اليوم.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - اليوم.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 5 - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 5 - أخبار كلمتك

الحدود مراقبة، ألمانيا تحذر مسؤولي نظام الأسد من "محاولة الاختباء" على أراضيها - أخبار كلمتك

الحدود مراقبة، ألمانيا تحذر مسؤولي نظام الأسد من "محاولة الاختباء" على أراضيها - أخبار كلمتك

ديربي مانشستر، السيتي واليونايتد في قمة نارية بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ديربي مانشستر، السيتي واليونايتد في قمة نارية بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مسؤول امني بتعز يكشف سبب تدهور قيمة العملة المحلية - أخبار كلمتك

مسؤول امني بتعز يكشف سبب تدهور قيمة العملة المحلية - أخبار كلمتك

مدير شركة شهيرة في صنعاء يعلن إضرابه عند الطعام بسبب هذا الأمر - أخبار كلمتك

مدير شركة شهيرة في صنعاء يعلن إضرابه عند الطعام بسبب هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامي صالح يعلن عودته إلى هذه المحافظة اليمنية قريباً - أخبار كلمتك

محامي صالح يعلن عودته إلى هذه المحافظة اليمنية قريباً - أخبار كلمتك

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر - أخبار كلمتك

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 08:25 صباحاً - أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الانخفاضات ما بين جنيهين و6 جنيهات في الكيلو، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم الأحد في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

 

<span style=
اسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق 

 وعن سعر الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الأحد، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 84.3 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 90 جنيها للكيلو للمستهلك. 

اسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 112.2 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيهًا إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

<span style=
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 75 إلى  76 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 80 جنيهًا إلى 81 جنيهًا.

<span style=
اسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وفيما يخص أسعار الدواجن اليوم الأحد في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 100 جنيه.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 260 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 240 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 270 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 188 جنيهًا.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 255 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 115 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق