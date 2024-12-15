الرياضة - 07:01 - طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك - أخبار كلمتك

بول بوجبا يدخل اهتمامات مانشستر سيتي لتعويض رودري - أخبار كلمتك

بول بوجبا يدخل اهتمامات مانشستر سيتي لتعويض رودري - أخبار كلمتك

ترامب يختار ريتشارد جرينيل مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة - أخبار كلمتك

ترامب يختار ريتشارد جرينيل مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع الثوم والخيار والفلفل وبشرى عن الليمون والجزر - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع الثوم والخيار والفلفل وبشرى عن الليمون والجزر - أخبار كلمتك

بعد صمت طويل، أول تعليق من جورج وسوف على سقوط نظام صديقه بشار الأسد - أخبار كلمتك

بعد صمت طويل، أول تعليق من جورج وسوف على سقوط نظام صديقه بشار الأسد - أخبار كلمتك

أبرزها دجلة والمقاولون، مباريات اليوم الأحد بالجولة الـ13 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

أبرزها دجلة والمقاولون، مباريات اليوم الأحد بالجولة الـ13 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه - أخبار كلمتك

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس يعلن موقفه من ترشح أحمد الشرع لرئاسة سوريا - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس يعلن موقفه من ترشح أحمد الشرع لرئاسة سوريا - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد مجلس الحديث الثامن عشر لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد مجلس الحديث الثامن عشر لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

الموضوع يتطور، طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك - أخبار كلمتك

الموضوع يتطور، طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع الثوم والخيار والفلفل وبشرى عن الليمون والجزر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع الثوم والخيار والفلفل وبشرى عن الليمون والجزر - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع الثوم والخيار والفلفل وبشرى عن الليمون والجزر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:50 صباحاً - الأحد 15/ديسمبر/2024 - 06:45 ص 12/15/2024 6:45:22 AM

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، كلمتك

أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات استقرارًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

 «كلمتك» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

أسعار الخضار اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 15 جنيهًا.
اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى  12 جنيها.
اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 20 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 15 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا.

 

الخضار 
الخضار 

 

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

  1. تراوح سعر كيلو ملوخية من  5 إلى 8 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 9 إلى 12 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو بسلة من 20 إلى 35 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.

 

<span style=
اسعار الخضار

 

اسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

 

سعر الخضار 
سعر الخضار 

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الأحد

وعن سعر الليمون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 26 جنيهًا إلى 36 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق