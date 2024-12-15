كونتي يحقق رقما فريدا من نوعه مع نابولي في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

كونتي يحقق رقما فريدا من نوعه مع نابولي في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:46 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصراليوم الأحد 15-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:46 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصراليوم الأحد 15-12-2024 - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، البرتقال بـ 7 جنيهات وهذا سعر التفاح السوري واللبناني - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، البرتقال بـ 7 جنيهات وهذا سعر التفاح السوري واللبناني - أخبار كلمتك

عمرو أديب: كهروب ضيع المطلوب والأهلي كان بيلاعب نادي ترتيبه الـ 16 من أصل 18 في الدوري - أخبار كلمتك

عمرو أديب: كهروب ضيع المطلوب والأهلي كان بيلاعب نادي ترتيبه الـ 16 من أصل 18 في الدوري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يحيى الفخراني يسترجع موقف إنساني لـ نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يحيى الفخراني يسترجع موقف إنساني لـ نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

ضابط مسئول عن مطار دمشق يكشف سبب اختفاء طائرة عن الرادارات ليلة هروب الأسد - أخبار كلمتك

ضابط مسئول عن مطار دمشق يكشف سبب اختفاء طائرة عن الرادارات ليلة هروب الأسد - أخبار كلمتك

أحمد سعد يطرب الجمهور السعودي بـ "عليكي عيون" (فيديو) - أخبار كلمتك

أحمد سعد يطرب الجمهور السعودي بـ "عليكي عيون" (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - متحدث الصحة يكشف حقيقة وجود متحور جديد لكورونا في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - متحدث الصحة يكشف حقيقة وجود متحور جديد لكورونا في مصر - أخبار كلمتك

ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة بشأن فينيسيا قبل موقعة إشبيلية - أخبار كلمتك

ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة بشأن فينيسيا قبل موقعة إشبيلية - أخبار كلمتك

أمطار وانخفاض الحرارة لـ10 درجات، الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد - أخبار كلمتك

أمطار وانخفاض الحرارة لـ10 درجات، الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، البرتقال بـ 7 جنيهات وهذا سعر التفاح السوري واللبناني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، البرتقال بـ 7 جنيهات وهذا سعر التفاح السوري واللبناني - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، البرتقال بـ 7 جنيهات وهذا سعر التفاح السوري واللبناني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:45 صباحاً - أسعار الفاكهة اليوم، سجل  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد، الموافق 15 ديسمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الفواكه في  سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

 

<span style=
اسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 11 جنيهًا.
الفاكهة 
الفاكهة 

أسعار الفاكهة اليوم

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
<span style=
اسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة اليوم الأحد

  • تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو جوافة من 17 إلى 23 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 17 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الفراولة من 25 إلى 45 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 12 إلى 16 جنيهًا.
اسعار الفاكهة
اسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم في السوق 

  1. تراوح سعر كيلو كاكا من 22 إلى 32 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 50 جنيهًا.
  3. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  4. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  5. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.

 

اسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة

 

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
اسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم

سعر الفواكه في سوق العبور اليوم الأحد

  • تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق