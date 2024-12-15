اليوم، انطلاق فعاليات معرض نيبو الدولي للذهب والمجوهرات بمشاركة تركيا وأوكرانيا لأول مرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:50 صباحاً - تنطلق اليوم الأحد، فعاليات معرض نيبو الدولي للذهب والمجوهرات (NEBU GOLD EXPO)، والذي يهدف إلى دعم وتطوير صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات في مصر وإفريقيا.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، إطلاق المعرض بالتعاون مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية بالتعاون وشركة فيجن فيرز، ويستمر على مدار ثلاثة أيام بدءا من اليوم 15 ديسمبر إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وأضاف أن بداية انطلاق معرض نيبو كان في 2022 بمشاركة 29 عارضا على مساحة 3 آلاف متر مربع، وفي نسخته الجديدة لهذا العام المقرر إقامته من 15 إلى 17 ديسمبر على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة 80 عارضا من 49 علامة تجارية و31 عارضا دوليا بمشاركة تركيا وأوكرانيا للمرة الأولى.

أعرب وزير التموين عن فخره بإقامة معرض “نيبو” 2024، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يجسد التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس رؤية مصر لأن تكون مركزًا عالميًا لصناعة الذهب والمجوهرات.



كما أكد الوزير أن هذا المعرض يعكس الإرث الحضاري العريق لمصر في هذا المجال، ويمثل فرصة حقيقية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

أبرز الجلسات وورش العمل



اليوم الأول: الأحد، 15 ديسمبر 2024

الجلسة الأولى: الطريق إلى إفريقيا – فرص التعاون والنمو

الموعد: 1:00 - 3:00 مساءً

المتحدثون:

د. أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الإفريقي.

السفير يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

فرانك ديسكون، مستشار الصناعة الأول بمفوضية الاتحاد الإفريقي.

خبراء آخرون من الكونغو ومجال تخطيط الاستراتيجيات لأفريقيا.

الجلسة الثانية: الماس الطبيعي والماس الصناعي – حقائق وطرق التصنيف

الموعد: 6:00 - 8:00 مساءً

المحاضر: أبهيشيك سولانكي، المدير الإقليمي لمعمل شهادات الماس (SGL، دبي).

اليوم الثاني: الاثنين، 16 ديسمبر 2024

الجلسة الأولى: أفضل استراتيجيات التسويق وبناء العلامات التجارية

الموعد: 12:00 - 2:00 ظهرًا

المحاضر: حذيفة القيسي، مستشار تطوير شركات المجوهرات.



الجلسة الثانية: عرض تصميمي لمجموعة دبي للمجوهرات

الموعد: 5:00 - 7:00 مساءً

المتحدثة: مها السباعي، مصممة المجوهرات، بمشاركة المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب.

اليوم الثالث: الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024

الجلسة الأولى: الشركات الناشئة في الحُلي والمجوهرات – الفرص والتحديات

الموعد: 12:00 - 1:30 ظهرًا

المتحدثون: خبراء في مجال ريادة الأعمال وتكنولوجيا الحُلي.



الجلسة الثانية: دور التكنولوجيا والتراث في تطوير التصميمات

الموعد: 2:00 - 3:30 عصرًا

المتحدثون:

د. كرم مسعد، أستاذ تصميم المجوهرات.

مصممون وخبراء في البحث والتطوير.



الختام وتوزيع الجوائز

الموعد: 6:00 - 8:00 مساءً





ومن جانبه، قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن معرض نيبو الذى تنظم نسخته الرابعة الشعبة هذا العام حقق نجاحا كبيرا على مدار النسخ الثلاثة الماضية وسط التحديات الدولية والإقليمية، في وقت لاقت فيه بعض الدول صعوبة في عقد فعاليات معارض مشابهة له.



وأضاف أن المعرض هذا العام يقام تحت رعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 15ــ17 ديسمبر الجارى بقاعة 3 بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.



وأشار إلى أن المعرض يقام هذا العام على مساحة 10.000متر مربع، ويضم 80 عارض، منهم 49 عارض محلي، و31 عارض دولي، ويضم أجنحة لعدة دول منها إيطاليا وتركيا.



وأقيمت النسخة الأولى من المعرض في الفترة من 19ـ21 فبراير 2022على مساحة 3000 متر، بإجمالي 29 عارض محلي. بإحدى قاعات فندق كامبينسكي بالقاهرة الجديدةوتم تغيير الموعد ليتناسب مع أجندة المعارض الدولية للذهب والمجوهرات مع نهاية العام.



كما أقيمت النسخة الثانية في الفترة من 10ـ12 ديسمبر من نفس العام على مساحة 5000 متر مربع، بمركز مصر للمؤتمرات، بإجمالي 62 عارض، من بينهم 36 عارضا مصريا، و26 عارضا تركيًا. حيث شاركت تركيا بجناح خاص بها في المعرض الذي حقق نجاحًا كبيرا رغم انعقاده في نفس العام بعد النسخة الأولى.



وأقيمت النسخة الثالثة على مساحة 8000 متر مربع، في الفترة من26ـ28 نوفمبر 2023 بإجمالي 50 عارض، منهم 39 عارض محلي، 11 عارض دولي، ويرجع انخفاض عدد العارضين الدوليين لأسباب سياسية وجيوسياسية حيث كانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا من جهة، ومن جهة أخرى كانت الحرب على غزة في أوج عنفها في بدايتها، فأثر ذلك على حركة التجارة الدولية بصفة عامة، وكذلك على سعر الذهب وعلى الحالة الاقتصادية للشعوب وسط تخوفات من استمرار الصراعات العسكرية المؤثرة.

وتستعرض كلمتك ابرز المعلومات عن المعرض فى دورته الجديدة.

يقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع.

يشارك فى المعرض نحو 80 عارضا من 49 علامة تجارية و

يشارك نحو31 عارضا دوليا بمشاركة تركيا وأوكرانيا للمرة الأولى.

إقامة معرض فني تحت عنوان "مجوهرات" كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ.

- عمل مسابقة تصميم المجوهرات بمشاركة 280 متسابقا من مصر و13 من دول أخرى

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