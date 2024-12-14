الطقم يصل لـ 7900 جنيه، ننشر أسعار الدفايات الحريمي بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - أسعار الدفايات الحريمي بالأسواق، قدمت المحال التجارية تخفيضات على أسعار الدفايات الحريمي تصل لـ 25% على بعض القطع، بالتزامن مع موسم الشتاء، الذي تهتم خلاله السيدات بشراء الملابس الدفاية للشعور بالدفء مع اشتداد برودة الطقس.

أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، كلمتك

أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق

وفي هذا السياق، “كلمتك” تستعرض سعر الدفايات الحريمي في الأسواق، التي تشمل الأطقم والقطع الفردية، بخلاف البونشو والجواكيت البطانية، فضلًا عن الجوارب والمعاصم؛ في السطور الآتية:

أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، كلمتك

بلغ سعر توب دفاية فانيلا للنساء نحو 400 جنيه.

بلغ سعر بنطلون دفاية فانيلا للنساء نحو 400 جنيه.

بلغ سعر بيجامة دفاية للنساء نحو 900 جنيه.

بلغ سعر بنطلون ليجن مبطن للنساء نحو 430 جنيهًا.

بلغ سعر طقم دفاية حرارية من نسيج حراري متداخل للنساء نحو 400 جنيه.

أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، كلمتك

أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق

تراوح سعر شال دفاية منزلي مكون من قطعتين من 270 جنيهًا إلى 330 جنيهًا. تراوح سعر طقم دفاية داخلي من 575 جنيهًا إلى 600 جنيه. بلغ سعر بونشو شتوي بحجم كبير مع غطاء رأس نحو 300 جنيه. بلغ سعر دفاية حريمي شتوي قطيفة بمقاسات مختلفة نحو 400 جنيه. تراوح سعر طقم ملابس مريحة قطيفة حريمى مقاس واحد من 360 إلى 400 جنيه.

أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، كلمتك

سعر الدفايات الحريمي في الأسواق

تراوح سعر طقم ملابس داخلية حرارية للنساء مكون من قطعتين من 450 إلى 632 جنيهًا.

بلغ سعر بيجامة شتوي دفاية بناتي مقاسات صغيرة نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون ليجن مبطن بالفرو نحو 300 جنيه.

بلغ سعر دفاية حريمي قطيفة ليكرا مقاس واحد نحو 650 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية حريمي قطيفة شتوي نحو 500 جنيه.

أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، كلمتك

سعر الدفايات الحريمي في الأسواق

بلغ سعر طقم دفاية حريمي نحو 620 جنيهًا. تراوح سعر كولون دفاية مبطن من 127 جنيهًا إلى 150 جنيهًا. بلغ سعر جاكيت دفاية قطيفة للمنزل نحو 700 جنيه. بلغ سعر جاكيت قطيفة دفاية للمنزل بدون أكمام نحو 420 جنيهًا. بلغ سعر بيجامة حريمي دفاية فرو نحو 965 جنيهًا. بلغ سعر ترنيج دفاية حريمي فرو وجهين نحو 675 جنيهًا.

أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، كلمتك

أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق

بلغ سعر بادي دفاية بوبرة داخلية بأكمام طويلة نحو 480 جنيهًا.

بلغ سعر بيجامة قطيفة أشكال الكرير ترنيد نحو 675 جنيهًا.

بلغ سعر جاكيت بطانية نحو 586 جنيهًا.

بلغ سعر جوارب شتوي نحو 159 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية شتوي فرو على أشكال حيوانات نحو 775 جنيهًا.

بلغ سعر طقم دفاية قطيفة موديل جلباب نحو 975 جنيهًا.

سعر الدفايات الحريمي في الأسواق

تراوح سعر معصم دفاية قطعة واحدة من 60 إلى 70 جنيهًا. بلغ سعر دفاية حريمي قطيفة 3 قطع نحو 924 جنيهًا. بلغ سعر بنطلون ميلتون دفاية حرارية بقصة ضيقة ورقبة دائرية وأكمام نحو 1150 جنيهًا. بلغ سعر جوانتي تريكو بدون أصابع نحو 165 جنيهًا. بلغ سعر طقم ملابس داخلية دفاية للنساء تحتوي على بطانة داخلية من الصوف الناعم نحو 7900 جنيه.

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