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بالأرقام، تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال 2024 - أخبار كلمتك

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بالأرقام، تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال 2024 - أخبار كلمتك

بالأرقام، تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:55 مساءً - مبيعات السيارات، شهدت مبيعات السيارات الأوروبية تراجعا كبيرا في المبيعات، خلال عام 2024، والتي بلغت 5680 سيارة على عكس العام الماضي، الذي بلغ نسب مبيعات السيارات به نحو 8042 سيارة. 
 

 

إجمالي مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال 2024
 

ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات “الأميك”، فإن ترتيب مبيعات السيارات الأوروبية بعد التراجع والتي بلغت 5680 سيارة خلال عام 2024، ونرصد في التقرير التالي اجمالي مبيعات السيارات وهي:
 

1- سيارات رينو أوسترال لأول مرة تتصدر مبيعات السيارات الأوروبية في مصر باجمالي مبيعات 820 سيارة. 
 2- سيارات رينو تاليانت في المركز الثاني بمبيعات 790 سيارة. 
 3- سيارات أوبل جراند لاند بعدد 591 سيارة. 
 4- سيارات سيتروين C5 ايركروس بمبيعات 458 سيارة. 
 5- سيارات بيجو 408 بمبيعات 425 سيارة. 
 6- سيارات رينو ميجان جراند كوبيه بمبيعات 382 سيارة.
 7- سيارات فيات تيبو بمبيعات 335 سيارة.
 8- سيارات بيجو 3008 بمبيعات 259 سيارة.
 9- سيارات سيتروين C4X بعدد 229 سيارة.
 10- سيارات رينو داستر 181 سيارة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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