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الجمارك: حجم البضائع في ساحات الكشف لم تصل إلى المستوى المأمول لكنها مؤشر إيجابي - أخبار كلمتك

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الجمارك: حجم البضائع في ساحات الكشف لم تصل إلى المستوى المأمول لكنها مؤشر إيجابي - أخبار كلمتك

الجمارك: حجم البضائع في ساحات الكشف لم تصل إلى المستوى المأمول لكنها مؤشر إيجابي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:35 مساءً - تفقد الدكتور حسام جاد المولي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ميناء السخنة، اليوم الجمعة، للوقوف على أوجه القصور وتقديم الحلول اللازمة لتسريع الإفراج الجمركي عن البضائع.

وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود الحثيثة لتسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة، المنافذ الجمركية المرتبطة بعمل نافذة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، كافة المنافذ الجمركية تعمل دون توقف لدعم انسياب حركة التجارة وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الهادف إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة.

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وشملت الزيارة، ساحات الجمارك، البنوك، والمركز اللوجستي، حيث تم الوقوف على سير العمل عن قرب، وتقييم الأداء في ظل الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لتسريع الإفراج الجمركي.
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ومن الجدير بالذكر أن الزيادة الملحوظة في حجم البضائع في ساحات الكشف، رغم كونها لم تصل إلى المستوى المأمول، إلا أنها مؤشر إيجابي على استجابة المجتمع التجاري لقرار العمل يوم الجمعة.
كما جاءت مشاركة بنك CIB في ميناء السخنة لهذه التجربة خطوة مهمة نحو تسهيل الإجراءات المصرفية المرتبطة بالإفراج الجمركي.


يذكر ان يوم الجمعة الماضي الموافق 6 ديسمبر 2024، شهد البدء في تشغيل كافة المنافذ الجمركية أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وجاء هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية الدؤوب لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. 

حيث أصدر مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024، قرارًا بضرورة عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي على مدار الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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