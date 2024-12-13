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إقبال كبير على الشركات المصرية المشاركة بمعرض العراق الدولي للإنشاءات (صور) - أخبار كلمتك

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إقبال كبير على الشركات المصرية المشاركة بمعرض العراق الدولي للإنشاءات (صور) - أخبار كلمتك

إقبال كبير على الشركات المصرية المشاركة بمعرض العراق الدولي للإنشاءات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - شهد معرض العراق الدولي للإنشاءات والبنية التحتية المقام حاليا بالعاصمة العراقية بغداد إقبالا كبيرا من الشركات العراقية وشركات المقاولات والتطوير العقاري على الشركات المصرية المشاركة بالمعرض والتي يبلغ عددها 22 شركة مصرية ما بين صناعات هندسية وصناعات كيماوية.

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وتشارك مصر بجناح كبير على مساحة ٤٠٠ متر يضم ٢٢ شركة من كبريات الشركات المتخصصة في الصناعات الهندسية والكيماوية من إجمالي ٨٠ شركة مشاركة بالمعرض ويشارك في المعرض غرفة الصناعات الهندسية بوفد من الشركات برئاسة محمد المهندس وكذلك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بوفد من الشركات الكيماوية بحضور محمد مجيد مدير المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

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رئيس غرفة الصناعات الهندسية: العلاقات المصرية العراقية قوية على مستوى الشعبين

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن العلاقات المصرية العراقية القوية على مستوى الشعبين والقيادة السياسية بين البلدين مهدت بشكل كبير لفتح أسواق للمنتج المصري واستفادة الأشقاء بالعراق بالخبرات والشركات المصرية في إعادة الإعمار وكذلك المنتجات المصرية

محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية 
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية 
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وقال أشرف الهواري الممثل للشركة المنظمة للمعرض إن اليوم الثاني من معرض العراق الدولي شهد إقبالا كبيرا من الزوار العراقيين خاصة المتخصصين في التطوير العقاري والمقاولات والبنية التحتية على الشركات المصرية المشاركة بالمعرض.

وأوضح أن هناك العديد من التعاقدات التي وقعتها الشركات المصرية مع المستثمرين العراقيين.

المشاركون بالمعرض: نستهدف الحصول على فرص متميزة بإعادة الإعمار وهناك طلب متزايد على المنتجات المصرية

ومن جانبه قال وليد مسعود مدير التصدير بإحدى شركات الصناعات البلاستيكية المتخصصة في مواسير الصرف والمياه والوصلات المختلفة هذه المشاركة الثالثة لنا في هذا المعرض ونحن نستهدف دعم الوكلاء والموزعين بالذين يتعاملون معنا بالعراق.

وأكد أن السوق العراقي واعد  وبه اعادة اعمار وإنشاءات والشركات المصرية لها فرص كبيرة للحصول على اكبر حصة من احتياجات العراق في اعادة الإعمار.

زيادة حجم الصادرت للسوق العراقية

ويقول سامي يوسف ممثل أحد الشركات العارضة المتخصصة في الرخام والجرانيت إن هناك إقبالا كبيرا هذا العام على الشركات المصرية بالمعرض.

وأكد أن العراق لديها حجم أعمال إنشائية كبيرة ونحن نصدر حاليا للعراق من منتجاتنا وهدفنا بهذا المعرض هو زيادة حجم صادرتنا للسوق العراقية بشكل اكبر وهذا ما نلمس تحقيقه حاليا من خلال رغبة زوار المعرض في تنفيذ تعاقدات جديدة.

فيما أكد أحمد جلال مدير التصدير بأحد المصانع المتخصصة في إنتاج ألواح البولي كربونات ونحن تواجدنا بهذا المعرض؛ لاستهداف شركات المقاولات العامة أو تركيبات حدادة وبالفعل تعاقدنا مع وكيل لنا في كركوك وسنتعاقد أيضا مع وكيل لنا في بغداد واستهداف تجار أكثر في ظل احتياجات السوق العراقية الكبيرة.

وأشاد بالعدد الكبير من الشركات المصرية المشاركة بالمعرض وهناك إقبال متميز على الشركات المصرية بمختلف قطاعاتها.

وأوضح مصطفى درويش ممثل احدى شركات الكابلات بالمعرض أن هناك إقبالا على المعرض ولدينا طلبات تصدير حاليا مع وزارة الكهرباء العراقية لمد شبكة الكهرباء باحتياجاتها من الكابلات.

وأوضح خالد طلعت مدير تسويق احدى الشركات المتخصصة في الصناعات البلاستيكية والمعدنية ان معرض العراق الدولي فتح لنا فرص اكبر للتواجد بالسوق العراقي وتمكنا من جميع العديد من الطلبات من الزوار للتعاقد على استيراد منتجاتنا. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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