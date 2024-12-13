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تنمية المشروعات تعقد ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات تعقد ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر - أخبار كلمتك

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تنمية المشروعات تعقد ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر - أخبار كلمتك

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تنمية المشروعات تعقد ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات تعقد ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سنويا لمعرض تراثنا تعطي تقديرا عالميا كبيرا لفعاليات المعرض الذي وصل عدد الدول المشاركة فيه إلى 8 دول من مختلف أنحاء العالم.

 وأوضح أن قيام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بافتتاح فعاليات الدورة السادسة من معرض تراثنا نيابة عن رئيس الجمهورية إنما يؤكد اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ورعايتها الدائمة ودعمها المتواصل لمشروعات الشباب ويمثل رسالة مؤكدة لتشجيع الفنانين التراثيين والحرفيين على العمل والاستمرار في التطوير والإنتاج لزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني وتحسين جودة منتجاتهم للوصول بها إلى الأسواق العالمية. 

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وتجدر الإشارة إلى أنه خلال فعاليات افتتاح المعرض شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة  بهدف التنسيق والتعاون بين الجهاز ر المجلس للعمل على تنمية وتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة لتلبية متطلبات سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال إقامة مشروعات ذات جدوى اقتصادية تمكنهم من الاندماج السلس مع المجتمع ورفع مستوى معيشتهم من خلال فرص عمل مستقرة.


وأوضح رحمي  أن حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لفعاليات التوقيع ومشاركة وزارة التضامن الاجتماعى بجناح كبير في معرض تراثنا هو نتاج تنسيق وتعاون مستمر  بين الوزارة والجهاز بهدف تنفيذ العديد من التوجهات التنموية للدولة في مقدمتها التمكين الاقتصادي ودعم مشروعات ذوي الهمم بالإضافة إلى الاهتمام المشترك بقطاع المشروعات التراثية والحرفية والذي يشكل مصدر رزق للملايين من المصريين خاصة الشباب والمرأة في الصعيد والمحافظات الحدودية والعمل على التوسع في تسويق منتجات هؤلاء الشباب والفنانين من خلال معرضي تراثنا وديارنا اللذان يعتبرا نافذة تسويقية هامة لتلك المشروعات للبيع داخل مصر أو إجراء التعاقدات للتصدير للخارج.

 

التعاون الفعال مع وزارة التضامن الاجتماعي في وضع استراتيجية الحرف اليدوية والتراثية 

وأكد رحمي التعاون الفعال مع وزارة التضامن الاجتماعي في وضع استراتيجية الحرف اليدوية والتراثية   التي تتبناها الدولة لدعم هذا القطاع الهام وتلبية احتياجاته وتطوير منتجاته بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم  بين الجهاز والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدا على الدور الكبير الذي يقوم به المجلس برئاسة الدكتورة إيمان كريم لتحقيق طموحات شبابنا من ذوي الهمم في توفير فرص عمل ملائمة تتناسب مع قدراتهم وتلبي تطلعاتهم 

 

 ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر

 وأوضح أن الجهاز بدوره سيتعاون مع المجلس لتنظيم ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر ومساعدتهم على استخراج مستندات إقامة المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد في كافة المحافظات والاستفادة من كافة خدمات الجهاز المالية والفنية لاقامة مشروعات فردية أو مشتركة بين شبابنا من ذوي الهمم بالإضافة إلى دعمهم بدورات تدريبية مجانية في التسويق والإدارة،،

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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