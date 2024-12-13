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4 خطوات للاشتراك فى خدمة كشف الحساب الإلكتروني بالبنوك - أخبار كلمتك

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4 خطوات للاشتراك فى خدمة كشف الحساب الإلكتروني بالبنوك - أخبار كلمتك

4 خطوات للاشتراك فى خدمة كشف الحساب الإلكتروني بالبنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:15 مساءً -  يبحث العديد من عملاء البنوك عن طريقة الاشتراك في خدمة  كشف الحساب الإلكتروني.

وحددت البنوك عدة خطوات بهدف تفعيل الاشتراك في خدمة كشف الحساب الإلكتروني للعملاء، وهي كالتالي:

  1. يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدي البنك والضغط على تنفيذ.
  2. يتم استقبال رمز الأمان OTP على رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.
  3. يتم كتابة الرمز في خانة "ادخل رمز التحقق" والضغط على تنفيذ.
  4. يتم إدخال / تحديث البريد الإلكتروني الخاص بك.

أنواع الحسابات في البنك 

 تتنوع أعداد الحسابات في البنوك والتي يجري تقديمها للعملاء.

غير أن أشهر أنواع الحسابات هي الجاري والتوفير والائتمان والفارق بينهم نوضحه في السطور التالية:  

الفرق بين الحساب الجاري والتوفير 

١_الحساب الجاري يتم من خلاله التعاملات المتكررة والسريعة مع البنك من إيداع وسحب الأموال.

 ٢_ حساب التوفير فهو حساب طويل الأمد لحفظ الأموال في البنك على سبيل الإدخار.

٣__  حساب ائتمان هو حساب مفتوح يعني أن العميل لديه مخزون يمكنه بموجبه إجراء عمليات الشراء ودفع ثمنها في وقت لاحق وهي في الأساس حسابات غير مستحقة القبض.

 

أنواع الخدمات البنكية للعملاء

تتعدد الخدمات والمنتجات البنكية التي يجري تقديمها للعملاء في البنوك.

والخدمات البنكية متعددة ومتشعبة ولا تقتصر فقط على إيداع الأموال بالبنوك؛ فهنالك الخدمات البنكية الشخصية التي تشمل الحساب الجاري وحسابات توفير والقروض الشخصية والودائع المالية وغيرها، وهناك الخدمات البنكية المقدمة للهيئات والشركات والتي تتضمن تقديم تسهيلات مادية وقروض للمشاريع التجارية وكذلك خدمة التحويل الدولي.

 

قانون البنك المركزي 

قانون البنك المركزي، حدد ضوابط تملك المصريين أو غيرهم رؤوس أموال البنوك، إذ يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري تملك ما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يجاوز 10% منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقًا للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض.

 

نسبة التملك المسموح بها في البنوك

ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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