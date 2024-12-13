غرفة القاهرة تستقبل سفير بلغاريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:40 مساءً - استقبلت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري، السفير البلغاري بالقاهرة ديان كاتراتشيف، والمستشار التجاري جورجي ناديلكوف لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي المصري البلغاري.

جاء ذلك في حضور شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد وأشرف الشيمي السكرتير العام للغرفة وأحمد شيرين رئيس لجنة الاستثمار بالغرفة وجلال الغر نائب رئيس اللجنة.

أهمية زيادة التعاون من خلال تبادل الزيارات واللقاءات

وبحث الجانبان أهمية زيادة التعاون من خلال تبادل الزيارات واللقاءات بين مجتمع الأعمال في البلدين بدعم من الجهات المعنية في مصر وبلغاريا من خلال التنسيق بين الغرفة والسفارة وتحديد المجالات التي يمكن التعاون من خلالها تجاريا واستثماريا خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين مصر وبلغاريا على كافة الأصعدة.

كما أكد الجانبان أهمية دراسة سوق البلدين وتحديد احتياجات كل منهما من الآخر لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك وهو ما سيتم من خلال التعاون والتنسيق بينهما خلال الفترة القادمة، خاصة أن غرفة القاهرة تستطيع زيادة التعاون مع الغرف التجارية في بلغاريا في مختلف المجالات.

وقال أيمن العشري: العلاقة بين مصر وبلغاريا وطيدة جدا وهناك تعاون منذ سنوات طويلة بين البلدين وهو ما يجب ان نستفيد منه علي الصعيد التجاري والاستثماري خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين والاستثمار بالسوق المصري في المجالات المتنوعة، وهناك دعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والمستثمرين ولذلك هناك تسهيلات غير مسبوقة في الاجراءات الداعمة للاستثمار وزيادة التجارة البينية مع مختلف الدول.

ودعا "العشري" من خلال السفير الشركات البلغارية إلى الاستثمار في مصر الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والموقع المتميز لمصر وأنها بوابة مهمة لكثير من الأسواق الخارجية وكذلك الاستفادة من مجتمع الأعمال الذي ينتمي لغرفة القاهرة والذي يزيد على 630 ألف تاجر صانع مستثمر ومؤدي خدمات في مختلف المجالات.

وتابع "العشري": أتمنى أن تكون هناك شراكات بين الغرف التجارية المصرية والبلغارية مثل "الغرف المشتركة أو مجالس الأعمال المشتركة" لمناقشة سبل زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وعقد لقاءات ثنائية مستمرة بين رجال الأعمال في البلدين ومناقشة اي معوقات والسعي الي تذليلها مع الجهات المعنية في البلدين وهو ما سيجعل التعاون المشترك ينمو بشكل سريع مشيرا الي ان غرفة القاهرة توفر كافة البيانات والمعلومات عن السوق المصري وما يتوفر به من فرص استثمارية وتجارية ومحفزات حكومية وتسهيلات يمكن للجانب البلغاري الاستفادة منها.

من جانبه وجه السفير البلغاري ديان كاتراتشيف الشكر لغرفة القاهرة على حسن الاستقبال، مضيفا “هناك علاقات متميزة بين مصر وبلغارية خاصة على الصعيد السياسي هو ما يجب أن نستفيد منه لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، والتعاون قوي بين البلدين نسعى إلى زيادته بالتنسيق مع غرفة القاهرة وهناك تركيز لزيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا”.

وقال السفير البلغاري إن مصر تعتبر الشريك الأكبر لبلغاريا في الشرق الأوسط وهناك شركات بلغارية ترغب في دخول السوق المصري فضلا عن الشركات المتواجدة حاليا، مشيرا إلى أهمية تعاون الغرف التجارية المصرية مع الغرف البلغارية بدعم حكومي من البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وهو ما يحتم أهمية زيادة التعاون خلال المرحلة القادمة.

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