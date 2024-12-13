هل يمكن استخدام apple wallet في السحب من ماكينات ATM - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:25 مساءً - طرح العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية استخدام apple wallet فى سحب نقود من ماكينات الـ ATM.

ومن جانبهم كشف مسئولون بنك التجاري الدولي أنه يمكن للعملاء استخدام Apple Pay في نقاط البيع والمواقع الإلكترونية فقط.

وأعلن البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي CIB) أكبر بنك قطاع خاص بمصر عن طرحه لخدمة Apple Pay، والتي تعد من أكثر الخدمات أمانًا وخصوصية لعمليات السداد والدفع من خلال التجار والتطبيقات وعبر مواقع الإنترنت.

طريقة استخدام خدمة آبل باي Apple Pay

ويمكن إتمام عملية دفع لا تلامسية عند التجار يقوم العملاء بالضغط على الزر الجانبي مرتين ثم وضع جهاز ال iPhone أوApple Watch الخاص بهم بالقرب من نقاط الدفع لإتمام معاملات الشراء بكل أمان، حيث تتم المصادقة عليها باستخدام تقنية التعرّف على الوجه (Face ID)، أو البصمة (Touch ID) أو عن طريق ادخال رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة الى رمز الأمان لمرة واحدة.

وتتوفر الخدمة الجديدة لدى العديد من نقاط البيع كمحلات السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة والعديد من الأماكن الأخرى.

كما يمكن للعملاء استخدام خدمة آبل باي Apple Pay على iPhone وiPad وأجهزة Mac للقيام بعمليات الشراء بكل سرعة وسهولة عبر التطبيقات الذكية أو مواقع الويب الداعمة للتجار دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو إدخال معلومات البطاقة والشحن والفواتير في كل مرة. تسهل خدمة Apple Pay الدفع مقابل توصيل الطعام والبقالة والتسوق عبر الإنترنت والنقل ومواقف السيارات، من بين خدمات أخرى.

وتتميز خدمة "Apple Pay" بأعلى درجات الخصوصية والأمان، حيث لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خدمات "Apple"، بل يتم تعيين رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في "Secure Element"، وهي شريحة معتمدة مصممة وفق أعلى معايير الصناعة ومهيأة لتخزين معلومات الدفع على الجهاز بكل بأمان.

طريقة تفعيل خدمة "Apple Pay "

ويمكن تفعيل خدمة "Apple Pay" من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول CIB Mobile Banking أو على جهاز الـ iPhone من خلال فتح تطبيق "Wallet"، والضغط على إشارة " + "، ثم متابعة باقي الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر. بعد إضافة البطاقات على أي من أجهزة iPhone أو Apple Watch أو iPad أو Mac، يستطيع العملاء استخدام الخدمة على الجهاز المحدد، فضلًا عن الاستفادة من جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات CIB.

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