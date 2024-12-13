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وزير الصناعة يلتقي المستثمرين الصناعيين بالشرقية غدا - أخبار كلمتك

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وزير الصناعة يلتقي المستثمرين الصناعيين بالشرقية غدا - أخبار كلمتك

وزير الصناعة يلتقي المستثمرين الصناعيين بالشرقية غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غدًا السبت الموافق 14 ديسمبر المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الشرقية  بحضور المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الشرقية، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

جدير بالذكر أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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