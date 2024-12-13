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ارتفاع أسعار القمح المستورد والمحلي بالأسواق، وهذا سعر الدقيق بعد الزيادة - أخبار كلمتك

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ارتفاع أسعار القمح المستورد والمحلي بالأسواق، وهذا سعر الدقيق بعد الزيادة - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار القمح المستورد والمحلي بالأسواق، وهذا سعر الدقيق بعد الزيادة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:45 صباحاً - أسعار القمح والدقيق في الأسواق، سجلت سعر القمح المستورد ارتفاعًا جديدًا في الأسواق، إذ تراوحت الارتفاعات في أسعار القمح المستورد ما بين 200 و400 جنيهًا في الطن.

 

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

كلمتك تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع  سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

 

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك
  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12200جنيه للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12300 جنيهًا للطن، بارتفاع 350 جنيهًا عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12400 جنيهًا للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14600 جنيه للطن.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 14800 جنيه للطن.
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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

 أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13546.6 جنيه، بارتفاع قدره 310 جنيهات، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 6500 جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 24.3 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 24.6 جنيه، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 227.3 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 238.87 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 349.84 دولار للطن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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