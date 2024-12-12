فليك يعطي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم برشلونة - أخبار كلمتك

فليك يعطي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم برشلونة - أخبار كلمتك

رابطة مشجعي الأهلي في قطر: حلمنا الفوز بالإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

رابطة مشجعي الأهلي في قطر: حلمنا الفوز بالإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

شاهد اول ظهور للعميد احمد علي في القاهرة - أخبار كلمتك

شاهد اول ظهور للعميد احمد علي في القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - «لو راجل إطلع قول رأيك في إسرائيل».. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ الإرهابي أبو محمد الجولاني - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - «لو راجل إطلع قول رأيك في إسرائيل».. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ الإرهابي أبو محمد الجولاني - أخبار كلمتك

إخلاء شارع الصوامع بإمبابة استعدادا لإقامة سوق اليوم الواحد غدا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

إخلاء شارع الصوامع بإمبابة استعدادا لإقامة سوق اليوم الواحد غدا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الجمعة 13-12-2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الجمعة 13-12-2024 في مصر - أخبار كلمتك

شاهد، متسابق يقدم عرضا خارقا ويتأهل لنهائيات ArabsGotTalent - أخبار كلمتك

شاهد، متسابق يقدم عرضا خارقا ويتأهل لنهائيات ArabsGotTalent - أخبار كلمتك

القواعد العسكرية كلمة السر، روسيا تتواصل مع "هيئة تحرير الشام" - أخبار كلمتك

القواعد العسكرية كلمة السر، روسيا تتواصل مع "هيئة تحرير الشام" - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، ليون يتعادل مع فرانكفورت 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، ليون يتعادل مع فرانكفورت 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات ما بين 5 جنيهات و18.5 جنيه في الكيلو؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

 

<span style=
اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

 

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

انخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 7 جنيهات مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 423.3 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 270 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

انخفاض أسعار اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 395.8 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

 

<span style=
اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

 

انخفاض أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضًا يقدر بـ 17 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 400.3 جنيه في الأسواق.

وتراوح أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 340 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

انخفاض سعر كيلو اللحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 وانخفضت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 18.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 376.8 جنيه.
  • سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 300 جنيه في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

 

<span style=
اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

 

انخفاض سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 339.9 جنيه، بانخفاض 18 جنيهًا عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

انخفاض سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 391.1 جنيه في الأسواق، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا يقدر بـ 9 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 389 جنيهًا في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 280 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق