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أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

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أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:50 مساءً - أسعار الحديد اليوم، تنشر كلمتك أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024، حيث يهتم الكثير بمعرفة الأسعار يوميا كما نهتم بنشر أسعار مواد البناء بالسوق المصري بجانب كافة السلع وباقي القطاعات الأخرى.

 

ورفعت عدد من الشركات على رأسها حديد عز وحديد بشاي وحديد السويس للصلب الأسعار خلال شهر ديسمبر الجاري.

أسعار الحديد، كلمتك
أسعار الحديد، كلمتك

أسعار الحديد اليوم الخميس  

- سجل سعر حديد عز نحو 40632 جنيهًا. 

- متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38805 جنيهات.

- سعر حديد بشاي يسجل 41 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد الجيوشي سجل 39 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العشري سجل 37500 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي سجل نحو 41 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد السويس نحو 39 ألف جنيه للطن.

 

بداية صناعة الحديد والصلب 

وبدأت هذه الصناعة في مصر في الأربعينيات من خلال عدد من الشركات الخاصة بهدف استغلال الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية من خلال صهرها بأفران تعمل بالوقود السائل ثم صبها يدويا في قوالب ودرفلتها إلى حديد تسليح وكان يتم ذلك في “الشركات التالية” الدلتا والأهلية والنحاس.

أسعار الحديد اليوم، كلمتك
أسعار الحديد اليوم، كلمتك

وشهدت الأفران تطويرًا متلاحقًا، وفي نهاية الخمسينات أُنشئ بحلوان أول مصنع متكامل باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، وفي بداية الثمانينات أسست شركة أخرى بالدخيلة بالإسكندرية بالتعاون مع اليابان والاعتماد على تكنولوجيا جديدة لإنتاج الصلب من نوعيات عالية الجودة من خامات الحديد الاستخراجية المستوردة وباستخدام الغاز الطبيعي (بدلا من الفحم) وتحويلها إلى حديد إسفنجي، ولقد  اتجه العديد من المستثمرين إلى اقتحام صناعة الصلب بدأ من مشروعات الدرفلة باستخدام عروق مستوردة ثم التطور بإضافة وحدات صهر وشركات لإنتاج العروق وإنتاج ودرفلة المسطحات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

3 أنواع لشركات حديد التسليح 

1- شركات متكاملة وتنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي وأبرزها شركة عز الدخيلة بالإسكندرية التي تعتمد على خامات مستوردة ذات مواصفات عالية وتنتج كافة أشكال ومواصفات حديد التسليح.

2 - شركات نصف متكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي وهذه الشركات تعتمد على ما يتاح من خردة صلب محلية واستيراد خردة الصلب حديد إسفنجي من الخارج. 

3 - مصانع الدرفلة والتي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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