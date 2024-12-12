مراحل قيد الشركات بالبورصة المصرية، تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:50 مساءً - تتطلب عملية القيد بالبورصة المصري سلسلة من الاجراءات وتنقسم الى أربع مراحل أساسية..ونستعرضها كالتالي:

- الإعداد للقيد وتجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة، وتتوافر لدى البورصة قائمة من وكلاء القيد لمساعدة الشركات فى كيفية إنهاء إجراءات القيد بالبورصة، وفى حالة تفضيل الشركة لتقديم طلب القيد من خلال مفوض لديها دون الاستعانة بوكلاء القيد فإن فريق عمل متخصص فى شئون القيد بالبورصة المصرية جاهز لمعاونة الشركة فـى هـذه المرحـلة وما

يليهـا مـن مراحـل.

- التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفققواعد يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح أو بدء التداول على تلك الأسهم أو الشهادات بحسب الأحوال خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.- تقوم الشركة بطرح نسبة من أسهمها للتداول بالبورصة بناءا على تقرير إفصاح بغرض الطرح او نشرة طرح معتمدة من الهيئة، وبعد نشرها بوسائل النشر المحددة تبدأ عملية تنفيذ الطرح بالبورصة من خلال إدارة عمليات السوق.

-تأتى المرحلة الرابعة والاخيرة بنجاح الطرح في البورصة وتحقق شروط القيد المتبقية ( نسبة الطرح ونسبة السهم حرة التداول وعدد المساهمين)

ويتم القيد النهائي وتداول أسهم الشركة فى أحد أسواق البورصة.

حيث تقوم لجنة العمليات بتحديد تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة فى أحد اسواق البورصة وكذلك سعر الفتح وتحريك الحدود السعرية من عدمه فى أول يوم تداول ليتم تحديد سعر إقفال السهم بناء على قوى العرض والطلب.

شروط قيد أسهم شركة اجنبية غير مقيدة في بورصة أجنبية:



- ان يكون أكثر من 50% من حقوق ملكيتها وأصولها وايراداتها من شركات مصرية تابعة لها.ً

- أن تقدم الشركة قوائم مالية مجمعة لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد معدة ومراجعة طبقا للمعايير المصرية أو الدولية، على ان تلتزم بإعداد القوائم المالية لها بعد القيد وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية.



- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عما يعادل 100 مليون جنيه، ولا يقل عما يعادل مليون جنيه وحتى 100 مليون جنيه بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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