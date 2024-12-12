فليك يعطي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم برشلونة - أخبار كلمتك

فليك يعطي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم برشلونة - أخبار كلمتك

رابطة مشجعي الأهلي في قطر: حلمنا الفوز بالإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

رابطة مشجعي الأهلي في قطر: حلمنا الفوز بالإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

شاهد اول ظهور للعميد احمد علي في القاهرة - أخبار كلمتك

شاهد اول ظهور للعميد احمد علي في القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - «لو راجل إطلع قول رأيك في إسرائيل».. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ الإرهابي أبو محمد الجولاني - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - «لو راجل إطلع قول رأيك في إسرائيل».. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ الإرهابي أبو محمد الجولاني - أخبار كلمتك

إخلاء شارع الصوامع بإمبابة استعدادا لإقامة سوق اليوم الواحد غدا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

إخلاء شارع الصوامع بإمبابة استعدادا لإقامة سوق اليوم الواحد غدا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الجمعة 13-12-2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الجمعة 13-12-2024 في مصر - أخبار كلمتك

شاهد، متسابق يقدم عرضا خارقا ويتأهل لنهائيات ArabsGotTalent - أخبار كلمتك

شاهد، متسابق يقدم عرضا خارقا ويتأهل لنهائيات ArabsGotTalent - أخبار كلمتك

القواعد العسكرية كلمة السر، روسيا تتواصل مع "هيئة تحرير الشام" - أخبار كلمتك

القواعد العسكرية كلمة السر، روسيا تتواصل مع "هيئة تحرير الشام" - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، ليون يتعادل مع فرانكفورت 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، ليون يتعادل مع فرانكفورت 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة، حيث يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية. ويعد النحاس الأحمر الأعلى قيمة بين أنواع النحاس، إذ يتميز بنقاء عالٍ يجعله الأغلى سعرًا في أسواق المعادن العالمية والمحلية في مصر، يليه النحاس الأصفر الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث النقاء والقيمة السعرية.

سعر النحاس اليوم الخميس 

وترصد "كلمتك" أسعار النحاس اليوم الخميس وفقًا لآخر تحديث.

سجل سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن قيمة 4.2875آلاف دولار.

أدنى وأعلى سعر خام للنحاس 

أدنى سعر لخام النحاس بقيمة 4.2625  ألف دولار للطن.
أعلى سعر لخام النحاس بقيمة 4.3715   ألف دولار للطن.
سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع بقيمة 560 جنيهًا.
سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم بقيمة 540 جنيهًا.
سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن بقيمة 558 جنيهًا.
سعر طن النحاس الأحمر الخام بقيمة 472000 جنيه.
سعر طن النحاس الأحمر الخردة بقيمة 488000 جنيه.
يتراوح سعر كيلو النحاس الخردة (الأحمر)  بين 240 إلى 280 جنيهًا.
سعر طن النحاس الأحمر الخردة بقيمة 160 ألف جنيه.

710289b84a.jpg

تفاصيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024.

 الإستراتيجية الوطنية للصناعة

 وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى عدة محاور،  هي:

1- زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030. 

2- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.

3- تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة.

4- تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

5- حل مشكلات المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.

مدة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة

 ويستغرق تنفيذ هذه الإستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقًا لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

137b825560.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

مشاركة 25 وزارة وهيئة وجهة، تفاصيل معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية قبل افتتاحه اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق