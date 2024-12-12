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تكليف عصام عبد الفتاح بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير - أخبار كلمتك

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تكليف عصام عبد الفتاح بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير - أخبار كلمتك

تكليف عصام عبد الفتاح بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - أصدر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بتكليف عصام عبد الفتاح محمد للقيام بأعمال العضو المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، مع قيامه بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

الشركة القابضة للتشييد وشركاتها

وأكد المهندس محمد شيمي على ضرورة بذل مزيد من الجهد لتحسين أداء الشركة القابضة للتشييد وشركاتها التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وحوكمة الإجراءات ومعايير الجودة والاستدامة، والمتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

السيرة الذاتية لرئيس الشركة القابضة 

وأشار إلى أن عصام عبد الفتاح يتمتع بخبرة واسعة في النواحي المالية والادارية، وشغل العديد من المناصب في القطاعين العام والخاص على مدار 30 عاما. 

وحاصل على بكالريوس تجارة جامعة عين شمس، ودراسات عليا في العلوم الإدارية والاستثمار والتمويل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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