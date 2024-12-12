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كامل الوزير يتقفد جناح تحديث الصناعة بمعرض “ تراثنا” للحرف اليدوية (صور) - أخبار كلمتك

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كامل الوزير يتقفد جناح تحديث الصناعة بمعرض “ تراثنا” للحرف اليدوية (صور) - أخبار كلمتك

كامل الوزير يتقفد جناح تحديث الصناعة بمعرض “ تراثنا” للحرف اليدوية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - تفقد نائب  رئيس الوزراء للتنمية الصناعية  ووزير النقل والصناعة الفريق مهندس كامل الوزير الجناح الخاص بمركز تحديث الصناعة خلال مشاركته في فعاليات الدورة السادسة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024"

ويقام  معرض" تراثنا " تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من اليوم الخميس  12 إلى 21 ديسمبر الجاري.

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برنامج "كريتيف إيجيبت"

وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير بدور مركز تحديث الصناعة في عرض وتسويق المُنتجات الفنية المُميزة لـ الحرف اليدوية والتُراثية من خلال برنامج "كريتيف إيجيبت"، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعادة إحياء تلك الحرف والصناعات بما يُعزز من فرص تطورها لكونها تُبرز التراث الحضاري المصري بشكل معاصر.

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كما رحب  وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير بالتصميمات الذي عمل عليها برنامج كريتيف ايجيبت لتحسين المنتجات التراثية المصرية وزيادة تنافسيتها مع المنتجات الأخرى.

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ويقام معرض تراثنا على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويشارك به هذا العام أكثر من 1000 مشروع من مختلف محافظات الجمهورية تغطى 32 قطاعا ًحرفيًا، حيث يحظى هذا المعرض باهتمام بالغ وإقبال مُنقطع النظير؛ ومشاركة كبيرة من مختلف الدول والجهات والمؤسسات والجمعيات المعنية بالحفاظ على التراث وتشجيع ريادة الأعمال وتمكين الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الدورة السادسة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024"، الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وينظم المعرض  جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشارك فيه ما يزيد على 1000 عارض من مختلف محافظات الجمهورية

المنتجات التراثية واليدوية والفنية 

ويضم المعرض عددًا كبيرًا من  المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة، لأكثر من 30 قطاع تراثي؛ منها منتجات السجاد اليدوي والكليم اليدوي والرسم على الحرير والمنسوجات والتللي والمفروشات والاكسسوار الحريمى والمنتجات النحاسية والمنتجات الزجاجية والتطريز على القماش ومنتجات حجازة والتابلوهات والخيامية والصدف ووحدات الإضاءة والخزف والمفروشات والجلود والتحف الخشبية ومنتجات سيناء والخوص.

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الحضور في افتتاح الدورة السادسة لمعرض “تراثنا 2024” 

وحضر فعاليات الافتتاح، الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عددٍ من رؤساء الأجهزة والهيئات، وأعضاء البرلمان، وسفراء الدول العربية والأجنبية ومسئولي البعثات الأجنبية، ومُمثلي مجتمع الأعمال، والقطاع المصرفي، والمجتمع الأهلي، وشُركاء نجاح هذا المعرض. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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