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هيئة المعارض تشارك في جدة الدولي للكتاب بـ 16 دار نشر - أخبار كلمتك

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هيئة المعارض تشارك في جدة الدولي للكتاب بـ 16 دار نشر - أخبار كلمتك

هيئة المعارض تشارك في جدة الدولي للكتاب بـ 16 دار نشر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة متميزة تمثلت في جناح مصري يمتد على مساحة 258 مترًا مربعًا، ويضم 16 دار نشر مصرية. 

 

 

 

 اللواء شريف الماوردى 
 اللواء شريف الماوردى 

 

افتتح الجناح المصري بحضور الوزير المفوض التجاري أسامة باشا، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بجدة والوفد المرافق، وكان في استقبال الوفد المصري محمد عبد الواحد، رئيس الإدارة المركزية للمعارض الخارجية ومسؤول الجناح المصري بالمعرض.  

 

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دور الهيئة في دعم الثقافة المصرية

أكد اللواء  شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن مشاركة الهيئة في معرض جدة الدولي للكتاب تأتي في إطار حرصها على تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والسعودية. 

 

وأضاف أن هذه الفعالية تُعد منصة مهمة لنشر الثقافة المصرية وتعزيز حضورها في المنطقة العربية، من خلال عرض الإنتاج الأدبي المصري المتنوع أمام جمهور واسع من مختلف الدول.  

 

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تعزيز العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية 

وأشار اللواء الماوردي إلى أن جناح الهيئة المصرية يمثل جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى دعم دور النشر المصرية وتسهيل مشاركتها في المعارض الدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي ويعزز العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية.  

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نبذة عن معرض جدة الدولي للكتاب

يُعد معرض جدة الدولي للكتاب واحدًا من أبرز الأحداث الثقافية في المملكة العربية السعودية، حيث يجمع بين الناشرين والمؤلفين والجمهور في أجواء ثقافية تعكس تنوع الإنتاج الأدبي العربي والعالمي. يضم المعرض هذا العام مجموعة واسعة من الأنشطة، منها توقيع الكتب، والندوات الثقافية، وورش العمل، مما يجعله منصة مثالية للتفاعل الثقافي والتواصل بين المبدعين والجمهور.  

أهمية المشاركة المصرية

تؤكد مشاركة مصر في المعرض عمق العلاقات الثقافية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والسعودي، وتساهم في تعزيز دور الكتاب كوسيلة للتواصل الحضاري والمعرفي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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