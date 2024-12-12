"كايرو ثري ايه للدواجن" تعزز طاقتها الإنتاجية.. الشركة تحصل على حق انتفاع مشروع إنتاج دواجن بمحافظة سوهاج باستثمارات 150 مليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - أعلنت "كايرو ثري ايه للدواجن"-إحدى شركات مجموعة كايرو ثري ايه- الحصول على حق انتفاع مشروع إنتاج دواجن بقرية "الأحايوة شرق" التابعة لمحافظة سوهاج، على مساحة 550 فدان بطاقة إنتاجية 3.3 ألف طن سنويًا، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لزيادة حجم الاستثمار في الإنتاج الداجني لدعم نمو الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في ضوء حرص الشركة على تعزيز طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي وضخ استثمارات في صعيد مصر توافقًا مع رؤية الحكومة بالنهوض بالإقليم والمساهمة في زيادة معدل التشغيل.



وحصلت شركة كايرو ثري ايه للدواجن، على حق انتفاع مشروع إنتاج الدواجن من محافظة سوهاج- بعد طرحه في مزايدة عامة- بقيمة 15.7 مليون جنيه لمدة 15 عامًا، وتزداد بنسبة 10% سنويًا، ويضم المشروع 4 وحدات إنتاجية تحتوي كل وحدة منها على 6 عنابر، بالإضافة إلى مجزر آلي للدواجن، كما يضم المشروع مصنعًا لإنتاج الأعلاف.



في هذا الصدد قال إبراهيم وجدي، الرئيس التنفيذي للنشاط الداجني وقطاع السلع الاستهلاكية بشركة كايرو ثري ايه للدواجن:"تستهدف الاستراتيجية الاستثمارية للشركة هذا العام زيادة حجم الإنتاج الداجني لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج، وذلك من خلال التوسع الرأسي بمضاعفة حجم الإنتاج من مزارعنا الحالية من خلال أحدث سلالة دواجن لفصيلة هبرد أو التوسع الأفقي من خلال إنشاء مزارع جديدة ومنها مزرعة الدواجن بمحافظة سوهاج والتي تسهم في زيادة طاقتنا الإنتاجية ب 3.3ألف طن ليصل الإجمالي إلى 73 الف طن سنويًا مما يعزز مكانتنا الرائدة في الإنتاج الداجني".



أضاف أن مشروع إنتاج الدواجن بمحافظة سوهاج يضيف لمحفظة الشركة من المزارع الإنتاجية بما يملكه من طاقة إنتاجية من عنابر إنتاج الدواجن والبيض والمجازر الآلية، كما يعزز انتشار مزارع إنتاج الشركة في مختلف الأقاليم لضمان توفير منتجاتها في كل المحافظات، وفي الوقت نفسه يحقق مكاسب للدولة من تعظيم عوائد الأصول، وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى زيادة حجم المعروض من البيض والدواجن بأسعار تنافسية.



وتعد شركة كايرو ثري ايه للدواجن، أكبر شركة للإنتاج الداجني في مصر، وتمتلك منشآت إنتاجية بكل حلقات الإنتاج بطاقة تصل إلى 73 الف طن سنويًا، أكبرها مزرعة بالواحات البحرية على مساحة 27 ألف فدان، ومجزر آلي مزود بأحدث المعدات يطبق معايير الاستدامة البيئية وسلامة الغذاء بطاقة إنتاجية 20 ألف طن سنويًا، ومصنع لإنتاج مصنعات الدواجن بالعاشر من رمضان بطاقة إنتاجية 9 آلاف طن سنويًا.

نبذة عن شركة كايرو ثري ايه

تعد د مجموعة كايرو ثري ايه - أكبر كيان وطني في قطاع الصناعات الغذائية – يضم شركات متخصصة في المجال الغذائي بوجه عام، واخترقت من خلال شركاتها التابعة العديد من أسواق التصدير. وقد تأسست كايرو ثري إيه عام 1981 كشركة متخصصة في الزراعة وتجارة السلع، ومن خلال رؤية واضحة سعت كايرو ثري ايه إلى زيادة حجم استثماراتها من خلال تأسيس شركات جديدة مثل شركة كايرو ثري ايه للدواجن والتي تم تأسيسها خلال عام 2018 أو الاستحواذ على شركات قائمة مثل الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، شركة الأهرام للدواجن، والشركة المصرية لمنتجات النشا والجلوكوز.

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